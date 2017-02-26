26.02.2017 14:11:12

SATSO'da istihdam teşvikleri anlatılacak

'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı adı altında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO)'da düzenlenecek olan programda eleman alma avantajlarına getirilen teşvikler anlatılacak.

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'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı adı altında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO)'da düzenlenecek olan programda eleman alma avantajlarına getirilen teşvikler anlatılacak.Program kapsamında çalışmalarda görevli olan kurumlar; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), eleman alma avantajlarına getirilen teşvikleri, 28 Şubat Salı günü saat 14.00'de Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş başkanlığında SATSO'da anlatacak.SGK Sakarya İl Müdürü Erhan Çavuş ve İŞKUR Sakarya İl Müdürü Tekin Kaya tarafından, istihdam seferberliği ile getirilen avantajların yanı sıra SGK ve İŞKUR'un vereceği para yardımı ve desteklerin ilk defa tümüyle anlatılacağı toplantıya işverenlerin katılmasında büyük yarar olduğu belirtildi. Mevcut eleman sayısına yenilerini eklemenin bu dönem içerisinde avantajlı olduğunu belirten SGK ve İŞKUR yetkilileri, destekleme avantajlarının kaçırılmaz nitelikte olduğunu ifade ettiler.Toplantıya ev sahipliği yapacak SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, "Sakarya geçen dönem istihdam desteklenmesinde fark yarattı. Gerek eğitimler, gerek yeni iş alanları konusunda gerek yaşam boyu eğitim konusunda SATSO olarak yeni projeler, çalışmalar başlattık. Üzerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin istihdam seferberliği denk geldi. Bu avantajları tüm üyelerimizin öğrenerek yararlanmasını istiyoruz. Sakarya bu dönemde 10 bin istihdam sağlayacak güçtedir. 28 Şubat Salı günü saat 14.00'te yapılacak toplantıya işverenlerimizin katılmasında büyük yarar var. İşverenlerimizi davet ediyoruz" diye konuştu.