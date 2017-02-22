22.02.2017 13:19:03

SATSO Başkanı Kösemusul: 'Örnek bölge olma yolunda ilerliyoruz'

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), Milli Eğitim Müdürlüğü, Arifiye İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile nitelikli eleman ihtiyacına yönelik yeni bir işbirliği çalışmasına daha imza attı.

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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), Milli Eğitim Müdürlüğü, Arifiye İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile nitelikli eleman ihtiyacına yönelik yeni bir işbirliği çalışmasına daha imza attı.Sakarya'da ilgili kurumların işbirliği çerçevesinde nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik mesleki eğitim projesi geliştirildi. Yapılan çalışmaya göre SATSO üyeleri ve tüm Sakaryalıların faydalanabileceği bir eğitim programının hazırlıkları yapılıyor. Arifiye ilçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile yapılan çalışmada belirlenen konu başlıklarında meslek edindirme eğitimleri, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası eğitim salonlarında verilecek. İki bölümden oluşan meslek edindirme kurslarının teorik eğitimleri SATSO'da verilecek olup sektörle ilgili firmalarda da pratik eğitimler verilecek.Yapılan araştırmalar ve gelen talepler neticesinde ahşap teknolojisi, bilişim teknolojileri, elektrik elektronik teknolojisi, elektrik ve enerji, giyim üretim teknolojisi, inşaat teknolojisi, makine teknolojisi, metal teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, plastik teknolojisi, raylı sistemler teknolojisi, tarım teknolojileri, tekstil teknolojileri, tekstil teknolojileri, yenilenebilir enerji teknolojileri konularında eğirimler verilecek. 1 yıl süreyle belirlenen konu başlıklarında devam edecek eğitimler için ihtiyaç duyulan ve talep edilen alanlarda da eğitimler açılacak.Projenin değerlendirme toplantısında bir araya gelen Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul ve Arifiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir nitelikli eleman ihtiyacının önemine yönelik görüş alışverişinde bulundular. Toplantıda söz alan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, "Bölgemizde sanayi ve hizmet sektöründeki hızlı gelişmelere paralel olarak çalışanların mesleki ve kişisel yeterliliklerinin arttırılması, sürekli gelişim döngüsünün kurulması, yoğun olarak ihtiyaç duyulan ara ve nitelikli eleman sorununun giderilmesine yönelik olarak çalışmalarımıza bir yenisini daha ekliyor olmanın memnuniyetini yaşıyoruz" dedi.Kösemusul açıklamasını şu şekilde devam ettirdi, "Son yıllarda büyüyen Sakarya profilinde temel konu başlığımız haline gelen nitelikli istihdam konusunda yerel ve ulusal bazlı projelerimiz çerçevesinde Türkiye'ye örnek teşkil eden bir bölge olma yolunda ilerliyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz çatısı altında, Arifiye Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız bu geniş kapsamlı çalışmanın da başarı ile sonuçlanmasını diliyor, hedefleri doğrultusunda ilerleyen Sakarya'nın güçlü istihdamda söz sahibi olacağına inanıyorum. Hepimize hayırlı olsun."