27.02.2017 15:49:07

SATSO 31. Meslek Komitesinden Teknokent ziyareti

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde faaliyet gösteren ve çoğunluğu telekomünikasyon ve bilgisayar faaliyetleri ile ilgilenen 31. Meslek Komitesi, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Teknokent A.Ş. Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin'i ziyaret etti.

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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde faaliyet gösteren ve çoğunluğu telekomünikasyon ve bilgisayar faaliyetleri ile ilgilenen 31. Meslek Komitesi, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Teknokent A.Ş. Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin'i ziyaret etti.31. Meslek Komitesinden Meclis Üyeleri; Behlül Bayrak ve Necmettin Kırık ile Komite Üyesi Ahmet Şehit'in katıldığı ziyarette bilişim ve telekomünikasyon sektörü ve gelişmeler ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarette ayrıca SATSO 31. Meslek Komitesi ve Teknokent arasında gerçekleştirilen işbirliği ile ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu. Meclis Üyesi Necmettin Kırık, "31. Meslek Komitesi olarak SAÜ Teknokent A.Ş. ile yaptığımız çalışma neticesinde, odamızı temsilen komitemizden bir üyemizin Teknokent'te bulunarak çalışmaları birebir yerinde inceleyecek olmasından memnuniyet duyduk. İşbirliğimizde bize destek olan SATSO Yönetimi ve SAÜ camiasına teşekkür ederiz" diye konuştu.