07.02.2017 09:32:43

Satrancın genç ustası İzmir'in yine gururu oldu

Yaşar Üniversitesi öğrencisi İzmirli milli satranççı Vahap Şanal, genç yaşta kazandığı başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Bugüne kadar dünya şampiyonluğundan Türkiye şampiyonluklarına kadar birçok derecesi bulunan Şanal, son olarak Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kupasını kazanmayı başardı.

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Yaşar Üniversitesi öğrencisi İzmirli milli satranççı Vahap Şanal, genç yaşta kazandığı başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Bugüne kadar dünya şampiyonluğundan Türkiye şampiyonluklarına kadar birçok derecesi bulunan Şanal, son olarak Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kupasını kazanmayı başardı.Antalya'da 408 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kupası, 11 tur süren zorlu mücadele sonunda geçen hafta sonu yapılan ödül töreniyle son buldu. Son tura tam puan ile şampiyonluğu garantileyerek giren Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencisi Büyük Usta Vahap Şanal, turnuvayı 10,5 puan ile bitirerek olağanüstü bir performansla kupayı kazandı. Yaşar Üniversitesi'nin bir diğer milli satranççısı Melih Yurtseven ise geçirdiği ağır gribe karşın 9. olmayı başardı.2006'da sekiz yaş dünya şampiyonasında dördüncü olan Şanal, bir sonraki yıl Dünya Okullar arası Şampiyonasında üçüncülük, bir yıl sonra 10 yaşında ise dünya şampiyonluğu kazandı. Bu süreçte birçok ulusal derece de alan Vahap Şanal, milli takımda da mücadele etmeye başladı. Şanal, 14 yaşında "Uluslararası Usta" unvanını kazanarak Türkiye'nin en genç 'Uluslararası Usta'sı oldu. Uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi temsil eden, birçok başarı kazanmaya devam eden Şanal, 18 yaşında da 'Türkiye'nin 9. Büyük Usta'sı olarak bu unvana en erken yaşta ulaşan satranççı olmuştu.Satrancı bir yaşam biçimi olarak gördüğünü ve en az diğer sporlarda olduğu kadar profesyonellik gerektirdiğini ifade eden Vahap Şanal, hedefinin dünyada ilk 50'ye girmek olduğunu söyledi. Şanal, "Satrancı, hayatımın her anında yaşıyorum diyebilirim. Satranç hayatın ta kendisi, tamamen aynı bence. Bir kere oyunu çözmek diye bir şey yok, hayat da öyle. Hep sürprizlerle dolu. Sürekli kendini geliştirebiliyorsun, hamle keşfediyorsun. Ancak tabii ki fedakarlık ve tam bir profesyonellik gerektiriyor. Oynadığımız turnuvalar uluslararası ve üst düzey turnuvalar. Programlı yaşamalı, iyi uyumalı, iyi beslenmelisiniz" dedi.Örnek aldığı ve en beğendiği sporcunun satranç efsanesi Bobby Fischer olduğunu belirten Vahap Şanal, "Dünyada gelmiş geçmiş en büyük satranç efsanelerinden biri. Onunla ilgili, yazılan yazılarda, 'tüm dünyaya, satrancın en az futbol kadar rekabetçi, ölümüne bir düello kadar heyecanlı, güzel sanatlar kadar estetik değerleri olan bir aktivite olduğunu kanıtladığı' anlatılıyor. Yine bir efsane Anatoly Karpov, 'Santranç, spordur, sanattır, bilimdir. Satranç her şeydir' diyor. Ben de aynen böyle düşünüyorum. Bir kere çözülemeyecek ve bitmeyecek bir oyun, hamle olasılıklarına bakınca milyardan çok hamle var. Tarihte oynanan oyunların hiçbiri aynı değil. Satranç benim için çok büyük bir tutku" diye konuştu.