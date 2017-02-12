12.02.2017 16:24:55

Satışa hazır bonzai paketi ile yakalandı

Samsun'da satışa hazır bonzai paketi ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

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Samsun'da satışa hazır bonzai paketi ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda S.U.'yu (31) takibe aldı ve yakalayarak gözaltına aldı. S.U.'nun üzerinde yapılan aramada 2 paket halinde satışa hazır 51 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.U., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.