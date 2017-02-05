05.02.2017 11:22:44

Sason'da 24 saatlik hasta kurtarma operasyonu

Batman'ın Sason ilçesi Dörtbölük köyüne bağlı yolu kapanan Ambarlı mezrasında astımı tutan Recep Adlıgın, 24 saatlik operasyon sonucu hastaneye ulaştırıldı.

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Batman'ın Sason ilçesi Dörtbölük köyüne bağlı yolu kapanan Ambarlı mezrasında astımı tutan Recep Adlıgın, 24 saatlik operasyon sonucu hastaneye ulaştırıldı.Sason ilçesi Dörtbölük köyü Ambarlı mezrasında ikamet eden astım ve bronşit hastası Recep Adlıgın'ın (66) astımı tutunca, yakınları 112 Acil Komuta Merkezinden yardım istedi. Ancak sağlık ekipleri kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köye ulaşamayınca İl Özel İdaresinden yardım istedi. İl Özel İdaresi ekipleri, 24 saatlik çalışma sonucu yolu açarak, sağlık ekiplerinin Adlıgın'e ulaşmasını sağladı. Adlıgın, alındığı ambulansla Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Adlıgın, daha sonra Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.İl Özel İdaresinde görevli şef Mehmet Bulat, çok zorlu bir yol açma çalışması yapıldığını belirterek, "Kar kalınlığı yaklaşık 2 metre civarındaydı. Dağları aşarak, mezraya büyük güçlükle ulaştık. Allah bütün hastalarımıza şifa versin" dedi.