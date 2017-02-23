23.02.2017 18:10:51

SASKİ'ye dair her şey mobil uygulamasında

SASKİ Mobil Uygulaması ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (SASKİ) vatandaşlar artık daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

SASKİ Mobil Uygulaması ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (SASKİ) vatandaşlar artık daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyor.Mobil Uygulama ile SASKİ'ye dair birçok hizmete kolayca ulaşılabileceğini dile getiren SASKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mücahit Yıldız, "En ileri teknolojileri kullanarak vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Vatandaşlarımız IOS ve Android platformlu cihazları ile Mobil Uygulamasını kullanarak, SASKİ'ye ve hizmetlerine kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilirler. SASKİ olarak bütün enerjimizi vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek adına sarf ediyoruz. Hizmete sunduğumuz birçok uygulama ile vatandaşlarımız SASKİ'ye daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabiliyor. Özellikle SASKİ Mobil uygulama ile vatandaşlarımıza çok daha yakınız" dedi.Uygulama ile ilgili açıklamalarda bulunan Mücahit Yıldız, "Uygulama üzerinden su borcunuzu ödeyebilir, arıza ve kaçak bildiriminde bulunabilir, su kesinti bilgisi sorgulayabilir, su analiz raporlarını inceleyebilir veya SASKİ'ye dair duyuru ve haberlere ulaşabilirler. Bildiğiniz üzere abonelerimiz internet bankacılığı ile geriye dönük faturalarını ödeyemiyorlar. Ancak hem SASKİ Mobil Uygulama hem de www.sakarya-saski.gov.tr adresi üzerinden geçmişe dönük faturalarını hızlı ve kolay bir şekilde yatırabilirler. Abonelerimiz sistem üzerinden tüm faturalarına kolayca ulaşabilirler. Mobil Uygulama üzerinden tüm işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirler. Vatandaşlarımızı mobil uygulamamıza ve internet sitemize bekliyoruz. Tamamen ücretsiz olan Mobil Uygulama ile SASKİ vatandaşlarımızın cebinde" diye konuştu.