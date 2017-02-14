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SASKİ Genel Müdürü Keleş, projeler hakkında bilgi verdi
14.02.2017 14:05:16

SASKİ Genel Müdürü Keleş, projeler hakkında bilgi verdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, şehrin enerji üretim kapasitesini arttırmak amacıyla hayata geçirilen projeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, şehrin enerji üretim kapasitesini arttırmak amacıyla hayata geçirilen projeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Şehrin enerji üretim kapasitesini arttıracak dev projelerde son durumu açıklayan SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, "Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis toplantısında da Akçay Baraj'ı ve Keremali'de kuracağımız dört adet HES'e mali desteği kapsayan maddeler de kabul edildi. Dev projelerle hem şehrimizin hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacağız. Türkiye'de ilkleri hemşerilerimiz için hayata geçiriyoruz" dedi. Rüstem Keleş, "Sakarya'yı kendi enerjisini üreten bir şehir haline getirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz projelerden ilki ADASU HES oldu. HES'i hizmete aldığımız 2013 yılından bu yana şehrimiz için 23 milyon lira değerinde enerji ürettik. Bu konuda iki önemli projemiz devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis toplantısında da Akçay Baraj'ı ve Keremali'de kuracağımız dört adet HES'e mali desteği kapsayan maddeler de kabul edildi. Şehrimizin güneyinde Pamukova Eskiyayla bölgesinde önemli bir projeyi hayata geçirdik. 100 milyon liralık dev yatırımla Akçay Barajı'nı inşa ediyoruz. Hem Sapanca Gölü'ne alternatif içmesuyu kaynağı oluşturması hem de şehrin enerji üretim kapasitesini arttıracak olması açısında proje Türkiye'de bir ilk. Projemiz tamamlandığında 40 milyon metreküplük içmesuyu potansiyeli oluşturmuş olacağız. Ayrıca Akçay Barajı ile Hızırilyas Su Yönetim Merkezi arasında bağlantı sağlayacak 47 kilometrelik çelik isale hattının üzerine toplamda 12 megawatt elektrik üretim kapasitesine sahip 3 adet elektrik türbini yerleştiriyoruz. Dev projelerle hem şehrimizin hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

İlkleri Sakarya için inşa ettiklerini dile getiren Rüstem Keleş, "İçmesuyu ve enerji konusunda Akyazı ilçemizde de benzer bir projeyi hayata geçirdik. 4,5 milyon liralık proje kapsamında Keremali Dağı'ndan temin edeceğimiz suyu 18 kilometrelik çelik isale hattı ve iki içmesuyu deposu ile Akyazılı hemşerilerimizin musluklarına ulaştıracağız. Projemizin önemli bir ayağını isale hattı üzerine inşa edeceğimiz HES oluşturuyor. Söz konusu projemiz Akçay Barajı ile Türkiye'deki ilk örneklerin biri olacak. Bir yandan 18 kilometrelik içmesuyu hattı ile ilçemiz için içmesuyu sağlarken bir yandan da söz konusu hat üzerine yerleştireceğimiz bir adet türbin ile şehrimiz için enerji üreteceğiz. Projemiz tamamlandığında şehrimizi içmesuyu ve enerji geleceği için önemli bir garanti olmuş olacak. Şehrimizin kuzeyinde de benzer bir proje için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karasu ve Kocaali ilçelerimizin içmesuyu geleceğini garanti altına alacak Çamdağı Baraj projemizin hazırlıkları tamamlanmak üzere. Baraj, kuzeyde inşa ettiğimiz entegre içmesuyu ağının bir parçası olacak. Aynı zamanda şehrin enerji üretim kapasitesi konusunda da önemli bir rol üstlenecek. SASKİ olarak Sakarya'nın kuzeyinden güneyine doğusundan batısına tüm ilçelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir taraftan şehrimizin altyapı geleceğini inşa ederken bir taraftan da Türkiye'de ilkleri hemşerilerimiz için hayata geçiriyoruz. SASKİ olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'nun desteğiyle şehrimiz için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
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