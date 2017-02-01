01.02.2017 13:53:36

SASKİ Genel Müdürü Keleş: 'İçmesuyu ağımız 6 bin kilometreyi aştı'

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, şehirdeki içmesuyu ağının önemli bir rakama ulaştığını açıkladı.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, şehirdeki içmesuyu ağının önemli bir rakama ulaştığını açıkladı.SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sakarya'nın 16 ilçesinde tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf içmesuyu ulaştırmak için aralıksız çalışıyoruz. Bir yandan yeni inşa ettiğimiz içmesuyu hatlarını devreye alırken bir yandan da dev projeleri hayata geçiriyoruz. Bugün itibariyle şehir genelindeki içmesuyu ağımızın uzunluğu 6 bin 110 kilometreye ulaştı. Şehrin her noktasında tüm mahallelerimize sağlıklı, bol ve kesintisiz içmesuyu ulaştırmak için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş sözlerinin devamında, "Şehir genelinde hayata geçirdiğimiz altyapı yatırımlarına her geçen gün yenisini ekliyoruz. Şu anda devam eden projelerimiz 650 milyon liraya ulaştı. İnşallah 2023 yılında bu rakamı 1,6 milyar liraya çıkaracağız. En önemli içmesuyu projelerimizden biri olan Akçay Barajı ve İsale Hattı projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Sapanca Gölü'ne alternatif kaynak oluşturarak şehrimizin içmesuyu geleceğini garanti altına alırken aynı zamanda enerji üretme kapasitemizi daha da yukarılara taşıyoruz. Kuzeyde ise benzer bir projenin, Çamdağı Barajı'nın hazırlıklarını yapıyoruz. Şehrimizin en az 100 yıllık içmesuyu ihtiyacını karşılayacak gelecek perspektifli projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Erenler ve Serdivan ilçelerimizde iki önemli projede çalışmalarımız sürüyor. İki ilçemiz için toplamda 600 kilometre içmesuyu hattı inşa ediyoruz. Yine kuzeye 45 milyonluk yatırım yaparak Karasu ve Kocaali ilçelerimizde 450 kilometre içmesuyu hattı inşa ediyoruz. Sapanca, Pamukova ve Akyazı ilçelerimizde hayata geçirdiğimiz içmesuyu projeleri tamamlanmak üzere. Kaynarca'nın 41 mahallesine Sapanca Gölü'nün suyunu ulaştıracağımız 50 kilometrelik hattın ise büyük kısmı tamamlandı. Şehrimizin farklı noktalarında birçok mahallemizde çalışmalarımız sürüyor. İnşa ettiğimiz içmesuyu arıtma tesisleri ile vatandaşlarımıza ulaştırdığımız suyun kalitesini dünya standartlarının çok üstüne çıkarıyoruz. Şu anda 6 adet içmesuyu arıtma tesisimiz faaliyette. Kuzey bölgemizde inşa ettiğimiz Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesisimizi inşallah kısa süre içerisinde hizmete alacağız. Karapürçek Kanlıçay İçmesuyu Arıtma Tesisimizi de en ileri teknoloji ile donatıyoruz. Sapanca'da inşa edeceğimiz Memnuniye İçmesuyu Arıtma Tesisimizde de çalışmalar kısa süre içerisinde başlayacak. Bir yandan içmesuyu arıtma kapasitemizi arttırırken bir yandan da içmesuyu ağımızı güçlendiriyoruz" dedi.