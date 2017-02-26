26.02.2017 14:05:12

SASKİ'den 4 ilçeye daha yeni içmesuyu hattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, 4 ilçede daha yeni içmesuyu hatları inşa edeceklerinin müjdesini verdi.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, 4 ilçede daha yeni içmesuyu hatları inşa edeceklerinin müjdesini verdi.Sakarya'nın kuzeyinde 4 ilçede 14 mahalle için yeni içmesuyu hattı inşa edeceklerinin müjdesini veren SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş Dr. Rüstem Keleş, "SASKİ olarak 2016'da altyapı yatırımları anlamında oldukça yoğun bir yıl geçirdik. 2017 yılında da bu yatırımlara yenilerini ekleyerek Sakarya'yı sağlam altyapı ile öncü bir şehir haline getirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayata geçireceğimiz proje ile şehrimizin kuzeyinde 4 ilçemizde 14 mahallemize daha yeni içmesuyu hatları inşa edeceğiz. 13 Mart Pazartesi günü proje için ihaleye çıkıyoruz. Şehrimize ve ilçelerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.Sakarya'nın 16 ilçesinde tüm mahalleleri sağlam altyapı ile buluşturduklarını belirten SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, "Yeni yılda Ocak ayından bu yana şehrimiz için söz verdiğimiz altyapı yatırımlarını bir bir hayata geçiriyoruz. Yeni bir proje ile Ferizli, Söğütlü, Kaynarca ve Hendek ilçelerimiz için toplamda 70 kilometrelik içmesuyu hattı inşa edeceğiz. 14 mahallemizi kapsayan proje ile bölgede zaman zaman görülen bulanıklık ve yetersizlik sorunu çözüme kavuşturulmuş olacak. Söz konusu mahallelerde yaşayan hemşerilerimizin musluklarına daha sağlıklı ve daha bol içmesuyu ulaştırmış olacağız" ifadelerini kullandı.Dr. Rüstem Keleş, "Kurum olarak yaptığımız altyapı yatırımları ile kısa vadeli geçici çözümler bulmak yerine, uzun vadeli gelecek projeksiyonlarıyla şehrimizin altyapı geleceğini inşa ediyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde 4 ilçemizde 14 mahallemizin içmesuyu altyapısını yenileyecek proje için ihaleye çıkacağız. Proje kapsamında Ferizli'ye bağlı Seyfiler, Söğütlü'ye bağlı Akçakamış ve Levent, Kaynarca'ya bağlı Gölce, Kertil, Taşoluk, Sarıbeyli, Osmanlı, Küçük Kaynarca ve Uğurlu, Hendek'e bağlı Kırktepe, Ortaköy, Yukarıhüseyinşeyh ve Yarıca Mahallelerimiz için 70 kilometrelik yeni içmesuyu hattı inşa edeceğiz. İhalemizi 13 Mart Pazartesi günü gerçekleştireceğiz" dedi.