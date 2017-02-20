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SASKİ'de staj yapan öğrenciler kurumun inşa ettiği tesisleri gezdi
20.02.2017 15:36:47

SASKİ'de staj yapan öğrenciler kurumun inşa ettiği tesisleri gezdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinde (SASKİ) staj yapan uygulamalı eğitim öğrencileri kurumun inşa ettiği tesisleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinde (SASKİ) staj yapan uygulamalı eğitim öğrencileri kurumun inşa ettiği tesisleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) işbirliğiyle yapılan uygulamalı eğitim protokolü kapsamında SASKİ'de staj yapan öğrenciler kurumun inşa ettiği tesisleri gezdi. Sapanca Göl Tesisleri, Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi, ADASU HES ve Karaman Atıksu Arıtma Tesislerini gezen öğrenciler yetkililerden ayrıntılı bilgiler alırken, SASKİ'nin şehir için önemli projeleri hayata geçirdiğinin altını çizdiler.

Gezi ile ilgili olarak SAÜ Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi Muhammed İbrahim Kaynak, "Benim için oldukça yararlı bir geziydi. İçtiğimiz suyun nasıl temin edildiği, hangi aşamalardan geçerek temizlendiğini görme şansım oldu. İlk defa bir hidroelektrik tesisini yakından inceledim. ADASU HES, şehrin enerjisini üretiyor olması açısından Sakarya'yı avantajlı hale getiren bir tesis" derken, İnsan Kaynakları Bölümü öğrencisi Bilge Dursun ise, "Açıkça söylemek gerekirse musluğumuza gelene kadar suyun bu kadar uzun bir yolculuğu olduğunu hiç düşünmemiştim. Dev borulardan geçip bize ulaşıyor. Gezi, bir açıdan SASKİ'nin bizim için neler yaptığını, nasıl bir mücadele verdiğini görmemi sağladı" şeklinde konuştu.

SAÜ Muhasebe Bölümü öğrencisi Hilal Güve, "Tesis gezisi sayesinde çeşmeden akan suya artık daha çok güveniyorum. Bu anlamda Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi gerçekten hijyenik ve steril bir ortam. İçtiğimiz su çok farklı işlemlerden geçerek bize ulaşıyor. Sakarya'da suyun gönül rahatlığıyla çeşmeden içilebileceğini söyleyebilirim. Tüm bu çabası nedeniyle SASKİ'yi kutluyorum" ifadelerini kullanırken İnşaat Teknolojisi Bölümü öğrencisi Rabia Burcu Tokgöz, "ADASU HES şehir için çok güzel bir proje. Tesis ile şehir kendi enerjisi üretiyor. Kendi kendimize yetiyor olmamız çok güzel. Okulda teorik olarak gördüğüm bilgileri burada uygulamalı görmek benim için çok iyi bir tecrübe oldu" dedi.

SAÜ Büro Yönetimi Bölümü öğrencisi Asilhan Kartalcı, "Sanılanın aksine ADASU HES doğaya duyarlı bir tesis. Sakarya Nehri'ne atılan çöpler tesis sayesinde toplanarak temizleniyor. Ürettiği enerji ile şehrimizin ve ülkemizin enerji ihtiyacı karşılanıyor. Dışa bağımlılığı azaltıyor. Özellikle Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisindeki su kokusu çok hoştu. Bugüne dek suyun kokusunu almamıştım. Ancak Hızırilyas'ın içerisi yoğun bir şekilde su kokuyor. Musluktan içtiğimiz suyun bu derece sağlıklı olduğunu düşünmüyordum. İçinde olması ve olmaması gereken maddelerle Sakarya'nın musluklarından akan su gerçekten sağlıklı" dedi.
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