15.02.2017 03:21:23

SAS Komandoları El Bab'taki tuzakları temizleyecek

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da IŞİD'in tuzaklarını SAS Komandolarının temizleyeceği belirtildi...

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da büyük oranda kontrolü sağlayan TSK'nın mahallelerde mayın, bubi tuzağı ve el yapımı patlayıcıları (EYP) temizleme aşamasına geçtiği; operasyonda Deniz Kuvvetleri Sualtı Savunma (SAS) Grup Komutanlığı'na bağlı timlerin görevlendirildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), geçen yıl 9 Aralık'ta Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında başlattığı operasyonla El Bab'da önemli ölçüde kontrolü sağlarken, kent merkezinde ele geçirilen mahallelerde mayın, bubi tuzağı ve el yapımı patlayıcıların (EYP) temizlenmesine geçildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Kuvvetler (Bordo Bereliler) Komutanlığı Mayın İmha Timleri'nin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Sualtı Savunma (SAS) Grup Komutanlığı'na bağlı timler de görev almaya başladı.

'3750 EYP, 66 MAYIN İMHA EDİLDİ'

Askeri kaynaklar, El Bab'da IŞİD'in evlerde ve sokaklarda akıl almaz yöntemlerle tuzaklama yaptığını belirterek, bu tuzakların temizlenmesinin zaman aldığını, bu nedenle tam kontrol sağlamanın uzadığını söyledi.

Aynı kaynaklar, Fırat Kalkanı Harekâtı'nın başladığı 24 Ağustos 2016 ile 9 Şubat 2017 tarihleri arasında Suriye'nin kuzeyinde ele geçirilen bölgelerde 3 bin 750 EYP ve 66 mayının imha edildiği bilgisini paylaştı.

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