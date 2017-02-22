22.02.2017 17:34:26

Saruhanlı'nın projelerinde sona doğru

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Saruhanlı Belediye Başkan Vekili Eşref Doğrukıran'ı makamında konuk etti. Başkan Ergün, Saruhanlı ilçesinde yapılacak olan Saruhanlı belediye binası, büyükşehir belediyesi koordinasyon merkezi binası, MASKİ, MABEM ve MASMEK kurslarının yer aldığı hizmet binası için protokol imzaladı.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Saruhanlı Belediye Başkan Vekili Eşref Doğrukıran'ı makamında konuk etti. Başkan Ergün, Saruhanlı ilçesinde yapılacak olan Saruhanlı belediye binası, büyükşehir belediyesi koordinasyon merkezi binası, MASKİ, MABEM ve MASMEK kurslarının yer aldığı hizmet binası için protokol imzaladı.Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçelerde önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Başkan Cengiz Ergün, Saruhanlı'da hayata geçirilecek Saruhanlı Belediyesi ve büyükşehir belediyesi hizmet binası için Saruhanlı Belediyesi Başkan Vekili Eşref Doğrukıran ile protokol imzaladı. Başkanlık makamında gerçekleşen imza törenine, Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Saruhanlı Belediyesi Başkan Yardımcıları Mustafa Ercan Bilgiç ve İsmail Ceylan ve meclis üyeleri katıldı. İmza töreninde konuşan Başkan Cengiz Ergün, "Saruhanlı Belediyesi'ne tahsis edilmiş olan arazi üzerine ilçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ile ortak mutabakatıyla birlikte bir protokol imzalıyoruz. Mevcut Saruhanlı'nın merkezinde yer alan alanda yapılacak olan Saruhanlı Hizmet Binası ve ilçe koordinasyon binası MASKİ, MABEM ve MASMEK birimlerinin olacağı ve altında da kapalı otoparkın yer alacağı alan için projenin protokolünü gerçekleştiriyoruz. Kesin uygulama projeleriyle ilgili süreci bu protokolün ardından başlayacak. İhaleyle birlikte 3-4 ay içerisinde projelerin hazırlanmasının ardından yaz ortalarında temelini atmak istiyoruz. Değerli başkanımız Hüseyin Yaralı'nın da sağlığına kavuşmasıyla birlikte temel atma törenini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Saruhanlı'ya hayırlı olsun" dedi.Saruhanlı için müjdeler vermeye devam eden Başkan Cengiz Ergün, "Mevcut gençlik merkezlerimizi ve meydan düzenlemesini yapacağımız alanla ilgili kamulaştırma çalışmalarında da son noktaya geldik. Bir parselin dışında bütün kamulaştırma işlemlerimiz tamamlandı. 3 milyon liranın üzerinde bir miktarla bugüne kadarki mevcut alanda kamulaştırma çalışmalarına ayırdık. 1 parselin de ayrımını gerçekleştirmek suretiyle Saruhanlı'ya yapacağımız yatırıma başlamış olacağız" diye konuştu.Başkan Cengiz Ergün, "5 ilçemizde hazırladığımız ve hazırlıklarını 2 yıldan beri sürdürdüğümüz kavşak projelerimizin Saruhanlı ayağı da bizim için çok önemliydi. Turgutlu ve Alaşehir kavşaklarının onaylarının çıkmasının ardından Saruhanlı ilçemizin de onayını 1 aylık süre içerisinde bitirme noktasındayız. Kesin uygulama projeleri bitmiş durumda. Hemen yapım ihalesine çıkma noktasındayız. Saruhanlı için 3 tane önemli proje için ihaleye çıkma noktasındayız. Ayrıca Uğur Mumcu Parkı'nın da yapımı bu süreçte başlamış olacak. Saruhanlı için hayırlı uğurlu olsun. Başkanımız Sayın Hüseyin Yaralı'ya tekrar geçmiş olsun dileklerini ileterek emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.Eşref Doğrukıran, "Saruhanlı Milli Emlak Müdürlüğü'nün bizlere tahsis etmiş olduğu alanda Büyükşehir Belediyesi ile anlaşarak Saruhanlı Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası adı altında bina yapılacak. 2 blok şeklinde yapılması planlanıyor. Saruhanlı Belediyesi'nin de yeni bina ihtiyacı da karşılanmış olacak. Büyükşehir belediyesi ile birlikte yapacağız. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.