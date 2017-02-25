25.02.2017 13:56:07

Sarp'tan FETÖ'ye geçiş yok

FETÖ Terör örgütü üyesi eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara gibi önemli isimlerin kaçış için kullandıkları Sarp Sınır Kapısı'nda son 4 ayda 100'e yakın Bylock kullanıcısı FETÖ zanlısı kaçmak üzereyken yakalanırken, son olarak Sarp Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alınarak çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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FETÖ Terör örgütü üyesi eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara gibi önemli isimlerin kaçış için kullandıkları Sarp Sınır Kapısı'nda son 4 ayda 100'e yakın Bylock kullanıcısı FETÖ zanlısı kaçmak üzereyken yakalanırken, son olarak Sarp Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alınarak çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Artvin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir Soruşturması kapsamında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Yapılanmasına Yardım ve Yataklık Yapmak, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kurulan Örgüte Üye Olmak, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet, Göçmen Kaçakçılığı, İnsan Ticareti, Parada Sahtecilik ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarına yönelik Artvin merkezli İstanbul, Antalya, Sivas, Burdur, Manisa, Trabzon, Rize ve İzmir olmak üzere toplam 9 ilde 24 şüpheliye yönelik eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 23 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 9 adet Gürcistan plakalı lüks araç, bu araçlara ait çok sayıda yedek parça, 2 Adet Sarp Kara Hudut Kapısı giriş-çıkış gümrük mührü, Fethullah Gülen'e ait kitaplar, 8 adet değişik şahıslara ait kimlik, Türkiye ve Gürcistan giriş çıkış işlem formları, ambar makbuzları, kimlik fotokopileri, Gürcistan plakalı araçlara ait araç ruhsatları, pasaportlar, Gürcistan vatandaşlarına ait kimlik kartları, 8 adet değişik şahıslara ait kimlik, değişik markalarda 64 adet viski, 4 adet tabanca, 3 adet tüfek, 212 Adet 9X19 mm çapında fişek, 12,7X99 mm çapında uçaksavar fişeği, Gürcistan vatandaşlarına ait bilgilerin bulunduğu ajandalar, sahte 3 bin doları, el yazması Kuran-ı Kerim, kırmızı civa olduğu değerlendirilen madde (Kırmızı civanın patlayıcıların yanı sıra füze başlıkları veya kıtalararası roket sistemlerinde dengeleyici olarak kullanıldığı belirtiliyor) ve tarihi eserler (Biblo, Sikke) ele geçirilerek el konuldu.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan K.Ç.(53), A.Ö(32), C.Y(34), E.T.(41), S.Ç.(54), A.T.(34), C.B.(45), M.C.(44), Ç.A.(44), N.Y.(43), A.Ç.(23), M.T.(32) ve H.A.(37) isimli 13 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.Öte yandan 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda yapılan çalışmalarda ülkemizden Gürcistan' a Sarp Sınır Kapısı'ndan çıkmaya çalışan 97 FETÖ/PDY şüphelisi yakalanırken, yakalanan şüphelilerin yapılan sorgulamalarında birçoğunun Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilerek haklarında adli işlem yapıldığı kaydedildi.