09.05.2017 21:40:11

Şarkıcı İbrahim Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleşmesi

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Sağlam:- '48 ile 72 saatlik bir süre beklememiz ön görülmektedir. O süre zarfında bekleyeceğiz. Biyolojik olarak 'vefat etti' diyemiyoruz. Ailenin bir kararı olursa ona uyacağız ama biz tıbbi desteğimize devam ediyoruz.'

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Necdet Sağlam, şarkıcı İbrahim Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleşmesine ilişkin, "48 ile 72 saatlik bir süre beklememiz ön görülmektedir. O süre zarfında bekleyeceğiz. Biyolojik olarak 'vefat etti' diyemiyoruz. Ailenin bir kararı olursa ona uyacağız ama biz tıbbi desteğimize devam ediyoruz." dedi.

Sağlam, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, sanatçının kalp ve diğer organlarının hayati fonksiyonlarının yaşam destek ünitesine bağlı olarak devam ettirildiğini söyledi.

"Geldiğinden beri derin koma tablosunda. Bu tabloda bir düzelme olmadı." diyen Sağlam, bugün yapılan değerlendirmede tıbbi beyin ölümünün gerçekleştiğinin tespit edildiğini aktardı.

Doç. Dr. Sağlam, şu bilgileri verdi:

"Şu an itibariyle 48 ile 72 saatlik bir süre beklememiz ön görülmektedir. O süre zarfında bekleyeceğiz. Biyolojik olarak 'vefat etti' diyemiyoruz. Ailenin bir kararı olursa ona uyacağız ama biz tıbbi desteğimize devam ediyoruz. Eşine de bilgi verdik. Kardeşi ile de görüştük. Bize ilk geldiği günden itibaren kalp atışlarında bir düzensizlik vardı. İnişli çıkışlı düzensizlikler oldu. Bugün gerekli testler yapıldı ve tıbbi olarak beyin ölümü kararı verildi. Olayın olduğundan beri derin koma tablosu vardı hep."

Sanatçının kardeşi Abdullah Erkal ise Allah'tan ümit kesmediklerini söyledi. Herkesten dua istediklerini vurgulayan Erkal, "Kalp atışı sürdüğü sürece, beklemekten başka yapacak bir şey yok." dedi.

Erzurumlular Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Süha Dengizek de sanatçının ailesinin organ bağışı teklifini kabul etmediğini belirterek, "Basında İbrahim Beyin vefat ettiğine yönelik haberler çıktı. İbrahim bey vefat etmedi. Bekleme halindeyiz, takdiri ilahi. Netice 72 saat içerisinde belli olacak. Kalbi çalışıyor. Ayrıca doktorların ailesiyle organ bağışı konusunda bir görüşmeleri oldu. Ailesi organ konusunda kesinlikle bağış yapmıyor. Herkes dua etsin. Yaşamsal fonksiyonları devam ediyor. Bütün sanatçı dostları da arıyorlar, soruyorlar, buraya geliyorlar. Onlardan da Allah razı olsun. Dua edin, herkes dua etsin. Allah'tan ümit kesilmez." diye konuştu.

Bu arada, sanatçı İzzet Yıldızhan ve Erkal'ın sevenleri de hastaneye geldi.



