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Sarıyer'de otomobil denize uçtu
Sarıyer Tarabya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü otomobiliyle denize uçtu.
Sarıyer'de otomobil denize uçtu
Sarıyer Tarabya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü otomobiliyle denize uçtu.
Viyana'da Kudüs'e destek gösterisi düzenlediler
Dün gece 2 binden fazla Filistinli Viyana'da İsrail’in Mescid-i Aksa’daki uygulamalarını protesto etmek için sokaklara çıktı.
Destek için tribünü yangın yerine çevirdiler!
Polonya Ligi ekiplerinden Lech Poznan tribünleri sezonun ilk maçında: 'Şampiyonluk mücadelesinde daima en önde' tezahüratlarıyla adeta tribünü yangın yerine çeviriyor.
LPG'li araç bomba gibi patladı!
Çin'de LPG'li bir otomobil bomba gibi patladı. Patlamanın ardından büyük bir yangın çıkarken kalitesiz tanklar yüzünden Çin'de bu tür patlamaların çok sık yaşandığı biliniyor.
Bebeğin yeteneği şaşkına çevirdi!
Babasının kayda aldığı görüntülerde bebek art arda yaptığı atışların hepsinde isabeti buluyor. Bu görüntüler sosyal medyada binlerce tıklanma aldı.
Arabanın çarptığı çocuk metrelerce savruldu!
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kameraları tarafından işte böyle görüntülendi...
Kral mezarı mağaralar dünya mirası olacak
Amasya’da, Harşena Dağı ile yamacındaki sarp kayalıklara 2 bin sene önce yapılmış kral mezarı mağaralar dünya mirası oluyor.
Esenyurt'ta korkutan yangın
Esenyurt Saadetdere Mahallesi 88. Sokak’ta bulunan bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Binanın üst katlarında mahsur kalan bir kişinin itfaiye tarafından kurtarıldığı belirtildi.
Baltayla bıyıklarını tıraş etti!
Baltayla bıyıklarını kesmeye çalışan adam ortaya ilginç görüntüler çıkardı...
Yunuslar Boğaz’da renkli görüntüler oluşturdu
Bir grup yunusun, İstanbul Boğazı'ndan geçtiği anlar renkli görüntülere sahne oldu.
İsrail askerleri önünde seccadesine oturdu ve dua etti
Kudüs'te bir haftayı aşkın süredir devam eden gerginlik gölgesinde Filistinli bir genç İsrail askerleri önünde seccadesine oturdu ve dua etti. Filistinli gencin duası sırasında etrafında toplanan kalabalıktan amin sesleri yükseldi.
Tamirhanede korkunç kaza
Bir oto servisinde araç kaldırma liftindeki otomobil, 2 çalışanın üzerine düştü. O anlar kameralara işte böyle yansıdı...
Karpuz çeşmesi nasıl yapılır?
Life Hacks & Experiments adlı bir YouTube kanalı, karpuzun ortasına bir musluk takarak çeşme yaptı.
Doğalgaz hattı patladı ortalık savaş alanına döndü
Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinde şiddetli bir gaz patlaması meydana geldi. Olayda 2 kişi yaşamını yitirirken, 12'si ağır olmak üzere 55 kişi yaralandı.
Akrobat metrelerce yüksekten aşağıya düştü
Çin'in Changzhou kentindeki Global Harbour alışveriş merkezinde gösteri yapan akrobat dengesini kaybedip yere düştü. Genç akrobatın birkaç kırık dışında sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çalhanoğlu Milan'daki ilk golüyle alkış topladı
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile Bayern Münih arasında Çin'de oynanan hazırlık karşılaşmasında şık bir gole imza attı.
İsrailli polislerin vurduğu Türk kızının annesi konuştu
İsrailli polislerin vurduğu Türk kızın annesi konuştu Mescid-i Aksa protestoları sırasında yaralanan 2 Türk vatandaşından genç kızın annesi, yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
Balinadan muhteşem atlayış
Avusturalya'nın Sidney kenti sahilinde 45 tonluk balinanın atlama sahnesi görenleri şaşırttı.
Televizyon sunucusu feci şekilde can verdi
Hindistan'da bir kadın, yolda yürüdüğü sırada üzerine palmiye ağacı devrildi. Çevredekilerin müdahalesiyle ağacın altından çıkarılan kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz kadının bir televizyon kanalında sunucu olduğu öğrenildi.
Kudüs sokaklarında İsrail terörü!
21 Temmuz Cuma günü yaşanan gerilimlerin ardından Cuma'yı Aksa'da kılmak isteyen kalabalığa sert bir şekilde müdahale eden İsrail güçleri 3 Filistinliyi şehit etmişti. Gece saatlerine kadar süren İsrail müdahalesi Al Jazeera kamerasına böyle yansıdı.
Araç taşıyan tırın freni patlayınca ortalık savaş alanına döndü
Beykoz'da araç taşıyan tırın yokuş aşağıya giderken freni patladı. Üstünden 5 araç bulunan tır yoldaki araçlara çarptı, arkasındaki araçlar üst üste devrildi, ortalık bir anda savaş alanına döndü.
Otobüsün önünü kesip askerleri bayıltana kadar dövdüler
Çarşı izinlerinin ardından otobüsle İzmit’ten Kandıra’daki birliklerine dönen 5 asker, otobüste tartıştıkları bir gencin yolu kesen 15 yakını tarafından feci şekilde darp edildi. Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Dünyanın en derin havuzuna tüp kullanmadan daldı
Guillaume Néry adlı bir dalgıç, İtalya'da bir otelde bulunan 40 metre derinliğindeki havuzda tüpsüz daldı.
Paslı testere nasıl sirkeyle yenilenir?
Paslı bir testere beyaz sirke kullanılarak ve birkaç işlemden sonra Lignum isimli YouTube kanalı tarafından yenilendi.
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