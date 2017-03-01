01.03.2017 20:22:57

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç: 'Hepimiz bu yaşamın parçasıyız'

İZEV Vakfı ve Sarıyer Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği '2Sanat ve Biz' adlı sergide, şarkıcı Kubat ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç açıklamalarda bulundu.

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İZEV Vakfı ve Sarıyer Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği "2Sanat ve Biz" adlı sergide, şarkıcı Kubat ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç açıklamalarda bulundu.Muhteşem bir organizasyon yapıldığını belirten Kubat, "Aslında önce Şükrü Başkan'ın konuşması lazım. Şimdi sahneden indim. Muhteşem bir organizasyon. İZEV ve Şükrü Başkan'a teşekkür ediyorum. Down sendromlu arkadaşlarımıza muhteşem bir ortam hazırladılar. Bunu sanatla pekiştirdiler. Askerde herkesin bir body'si olur. Hayatta da herkesin bir down sendromlu body'si olmalı. Benim Alper'im var. 20 senedir başımın tatlı belası" ifadelerini kullandı."Onların ışığıyla yolumuzu daha iyi buluruz"Kubat'ın ardından açıklamalarda bulunan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, herkesin yaşamın bir parçası olduğunu belirterek, "Önemli olan o parçaları bir arada buluşturmak. Kubat'ın da söylediği gibi ortak yaşam kurmalıyız. Belki onlar bizi yanlarına alıyorlar. Bu işin en önemli tarafı bu. Birlik beraberliği bu şekilde buluruz. Havayı hep birlikte solumalıyız. Toplumun bu konuda daha fazla bilinçlenmesi gerekiyor. Engellisini saklamaya çalışan aileler var. Saklamayacaklar. Bizle beraber oluşmasını sağlayacak. Bu insanların çok ekstra istekleri yok. 'Yaşamı bizim de kullanabileceğimiz şekilde kurgulayın' diyorlar. Park yaparken sadece engellilerin ya da engelsizlerin kullanacağı şekilde değil, herkesin kullanacağı şekilde yapılmasını istiyorlar. Biz de parkları, yolları bu şekilde yapıyoruz. Herkesin bir arada buluşması gerekiyor. Onlarda ışık daha fazla. Biz onlardan o ışığı alırsak, yolumuzu daha kolay buluruz. Bu hizmetler artarak devam edecek" açıklamasını yaptı.