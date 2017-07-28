28.07.2017 21:58:38

Sarıkamış'ta Yangın!

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, öğle saatlerinde başlayan örtü yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ormanlar Karakurt mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin durumu farketmesi üzerine yangına müdahale edildi.

Alevleri kontrol altına alamayan vatandaşlar, durumu jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Ormanlık alanın sarp olması nedeniyle ekipler alevlere müdahale etmekte zorluk çekti.

Kars Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de sevk edildiği yangın bir süre sonra kontrol altına alındı.

Köylülerin de yardım ettiği yangında soğutma çalışmaları ise devam ediyor.