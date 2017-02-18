18.02.2017 16:30:59

Sarıkamış Kış Festivali renkli görüntülere sahne oluyor

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Sarıkamış Kış Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde off-road yarışları nefesleri keserken, kaşar kovalamaca yarışında ise yarışmacılar adeta birbirlerini ezdi.

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Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Sarıkamış Kış Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde off-road yarışları nefesleri keserken, kaşar kovalamaca yarışında ise yarışmacılar adeta birbirlerini ezdi.Sarıkamış Kayak Merkezinde atlı ciritle başlayan festivalde Vali Rahmi Doğan, ata bindi, cirit attı. Ardından off-road kristal kar seyirci etabına geçildi. Off-roadcular burada hazırlanan özel parkurda kıyasıya mücadele etti. Sarıkamış Kar Festivalinin kaşar kovalamaca yarışında ise yaklaşık 30 kişi yuvarlanan kaşarın peşinde düştü. Yokuş aşağı yuvarlanan kaşarı yakalamak isteyen yarışmacılar ise adeta düşe kalka mücadele verdi. Erkekler ve bayanlar kategorisinde yapılan yarışta kaşarı yakalayan yarışmacılar kaşarın sahibi oldu.Sarıkamış 4'üncü Kış Oyunları Festivalinde akşam saatlerinde sanatçı Mahmut Tuncer'de sahne alacak.