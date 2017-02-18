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Sarıkamış'ın soğuğunda sanatçı Mahmut Tuncer'den sıcak konser
18.02.2017 21:41:04

Sarıkamış'ın soğuğunda sanatçı Mahmut Tuncer'den sıcak konser

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Sarıkamış'ta devam eden 4'üncü Sarıkamış Kış Oyunları Festivali'nde sahne alan Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Mahmut Tuncer, eksi 25 derece soğukta söylediği türkülerle sevenlerini ısıttı.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Sarıkamış'ta devam eden 4'üncü Sarıkamış Kış Oyunları Festivali'nde sahne alan Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Mahmut Tuncer, eksi 25 derece soğukta söylediği türkülerle sevenlerini ısıttı.

Kars Valiliği koordinesinde Cıbıltepe Tepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen 4'üncü Sarıkamış Kış Oyunları Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festivalin 2'inci gününe sahne alan sanatçı Mahmut Tuncer, seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle eksi 25 derece soğukta sevenlerine halay çektirerek oynattı. Yaptığı esprilerle alanı dolduranları güldüren Mahmut Tuncer'e ısınsın diye sıcak çorba ikram edildi. Tuncer kendisine ikram edilen çorbayı bağlamacısına verdi.

Sahneye konulan elektrikli ısıtıcılarla ısınmaya çalışan sanatçı Mahmut Tuncer ve orkestrası, soğuktan korunmak için sık sık sıcak çorba içti. Yaklaşık 1 saat süren konser sonrasında Kars Valisi Rahmi Doğan, Mahmut Tuncer'e çiçek takdim etti.

Vali Rahmi Doğan, "4'üncü Sarıkamış Kış Oyunları'nın bugün ikinci günündeyiz. Dün Zara hanımefendi ile birlikteydik. Bugün yine Türkiye'nin nadide sanatçılarından Mahmut Tuncer ile beraberiz. Sahneye çıktığı andan itibaren bizleri coşturan, oynatan bu kıymetli sanatçımıza Sarıkamış'a geldiği için teşekkür ederim" dedi.

Doğan, "Biz Sarıkamış'ı, Kars'ı, Türkiye'ye Dünya'ya tanıtmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Her ay bir etkinlikle bu meydanları, bu alanları şenlendirmek istiyoruz. Havanın soğuk olması bizi engellemiyor. Havanın soğuk olması bizim aksine artı bir değerimiz. Kar'ımızla, kışımızla, ayazımızla Kars'ın bir özelliğidir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 4'üncü Sarıkamış Kış Oyunları Festivali havai fişek gösterisiyle devam etti. Tacettin Durmuş'un attığı havai fişekler gökyüzünü aydınlattı. Hava fişek gösterinin ardından program sona erdi.
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