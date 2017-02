09.02.2017 11:15:39

Sarıkamış Harekatı film oluyor

1. Dünya Savaşı sırasında Sarıkamış'ta soğuk havada donarak şehit olan askerlerin konu edindiği 'Beyaz Hüzün Sarıkamış' isimli filim eksi 25 derecede Erzincan'da çekiliyor.

1. Dünya Savaşı sırasında Sarıkamış'ta soğuk havada donarak şehit olan askerlerin konu edindiği "Beyaz Hüzün Sarıkamış" isimli filim eksi 25 derecede Erzincan'da çekiliyor.Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki yüksek bir kesimde ve eksi 25 derecede çekimleri yapılan filmde oyuncular soğuk ve kar altında mücadele veriyor. Sarıkamış Harekatında şehit düşen askerleri anlamak ve o duyguları izleyicilere hissettirebilmek adına olumsuz hava koşulları altında çalışan film ekibi insan hikayelerini ön plana çıkarıyor."Beyaz Hüzün Sarıkamış" isimli filmin yönetmeni Kenan Korkmaz Sarıkamış Harekatının bir onur mücadelesi olduğuna dikkat çekerek, "Savaşları ordular kazanır, insanlar kaybeder" mantalitesiyle yola çıktıklarını belirtti.Yönetmen Korkmaz soğuk hava koşulları altında çekim yaptıklarını söyleyerek, "Beyaz Hüzün Sarıkamış adlı sinema filimi için Erzincan'dayız. Ana hikayemiz Erzincan ve Erzurum'da geçtiği için Erzincan'ı seçtik. O coğrafyayı oyuncularımızın da tam anlamıyla hissetmesi ve yönetmenin kafasında canlanacak mekanlar önceden tespit edilerek, biraz da senaryo uyarlandığı için Erzincan'da çekilmesi gerekiyordu. Coğrafya yapısı çok müsait, çok uygun. Bir de tabi Doğu illeri arasında en ılıman iklim olduğu için Erzincan'ı tercih ettik. Çok geniş kapsamlı bir oyuncu kadrosuna sahip film yaklaşık bir 500 yan figüran ve karakter ile 56 tane anakast ile çalışacağız. Çalışmalar devam ediyor. İkinci haftaya girdik. İklim şartları ve kar, çalışmaların hızlı gitmesine biraz engel. Tabi bu iklim şartlarından oyuncunun adaptasyonu ve beyaz perdeye aktarmış olduğu oyunculuk sanırım çok güçlü olacak seyirci tatmin edecek bir şey olacak. Şuanda bir üç haftalık daha çekim planımız görünüyor. Erzurum da sadece iki günlük bir çekimimiz var. Böylece filimi tamamlamış olacağız inşallah" dedi."İnsan hikayelerini ön plana çıkaracağız""Biz tarihin bir Sarıkamış duruşmasını yapmayacağız. Bir yargılama bir duruşma olmayacak" diyen Korkmaz, "Haklılık ya da haksızlık konusuna değinmeyeceğiz. Biz insan hikayelerini ön plana çıkaracağız. Kimine göre 110 bin kimine göre 90 bin, kimine göre 36 bin olan bir rakam telaffuzu var. Rakamları telaffuz etmek çok kolay ama orada insan olduğunu sanırım bu tartışmalarda kaçırdık. Orada insanlar vardı. Ve onlar bir şekilde o soğukta can verdiler. Bir onur mücadelesiydi Sarıkamış. O onur mücadelesini zafer ile kazandılar noktasından bakıyoruz. Savaşları ordular kazanır, insanlar kaybeder mantalitesiyle yola çıktık. Tabi ki konusunda başrolde Sarıkamış olacak. Ama içeriğe girdiğimizde insan hikayelerini göreceğiz" ifadelerini kaydetti.Korkmaz, "Zorlukların başlangıç noktası sanırım şurası; burada teknik malzeme ile çalışıyorsunuz. Malzemeniz de insan. O zamanlar eksi 20'leri, eksi 30'ları gören ve can veren insanları anlamak için sanırım şu şartlarda çalışmak. O eksi 20'leri burada teneffüs etmek. Bu havayı solumak. Hem teknik ekip açısından hem oyuncular açısından konuya daha vakıf olmak, konuya anlama dolayısı ile anlatabilme yaşama ilk önce sonra yaşatabilme noktasında bize katkısı çok büyük" diye konuştu."Filmin içerisinde yer almaktan mutluyum"Aydan Çakır isimli oyuncu ise Sarıkamış ruhunu izleyicilere yansıtabilmek için eksi 25 derecelik soğukluğun yaşanması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu topraklar bize nasıl kaldı. Kalan bu topraklar için neler yapmamız gerektiğini tarihe dönüp, bakıp, ibret almamız gerektiğini anlatan bir filmin içerisinde yer almaktan mutluyum. Bunları biz stüdyolarda da çekebilirdik. Mümkündü. Ama bu ruhu ne biz yaşardık ne de izleyiciye yaşatabilirdik. Eksi 20'de, 25'de yaşamış olmak gerekiyor ki karşı tarafa bunu yansıtalım. Bu alanda ilk proje. Ben ilk projelerin adamıyım sanki. İlk Cumhurbaşkanımız ve son Cumhurbaşkanımızın filimlerin de görev alan ilk ve tek oyuncuyum. Böyle bir projede de yer almanın mutluluğu benim için ayrıca bir onur, kıvanç. Yine Türk sineması adına Türk-Japon ortaklığı içerisinde bir korku filminde yer almanın arefesindeyim. Bu da benim için büyük bir onur. İnşallah bize miras bırakılan bu toprakları sanatından emeğinden tarihinden kültüründen istifade edelim" dedi."Zor bir işin altına girdik"Filimin ikinci yönetmeni Suat Ergin ise filmin insan hikayeleri üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Zor bir işin altına girdik. Sarıkamış Beyaz Hüzün diye bir sinema filminin altına girdik. Bizim bu sinema filminde bir spot cümlemiz var. Bize hakkınızı helal edin diyoruz biz. 90 bin şehidimize bir nebzede olsa ödenmeyecek olan bir haklarını bir nebzede olsa onları yad etmek. Gelecek nesillere onlardan bir eser bırakmak amacındayız. Çünkü her şey yapılabilir ama unutmamak için bir şey yapmak lazım oda sinemadır. Bir sinema filmi çekmek istedik. Ve Erzincan'a geldik. Bir hikaye üzerinden gittik. Güzel bir hikaye olduğunu düşünüyoruz. Bizim amacımız birazda şuydu tarihin tarihçilerden anlasınlar, okusunlar, dinlesinler ama bizim buradaki amacımız birilerine ya da bazı insanlara tarihi öğretmek değil. Oradaki insan hikayeleriydi. Anadolu'nun o temiz insanlarına çıkıp, Sarıkamış'a nasıl yürüdüler. Ne şartlar altında yürüdüler. Kimin ne hikayesi vardı. Ahmet'in, Mehmet'in, Zahid'in Faik Çavuşun alt metinleri neydi? Annesi nasıl davranmıştı? Kısacası insan hikâyeleri üzerine kurulu bir Sarıkamış hikayesi. Umarım beklentilerimiz karşılar. Çok güzel, şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umarım istediğimizi alırız. Biz de tarihe bir not düşmüş oluruz" diye konuştu.Yaklaşık 500 yan figüran ve karakter ile 56 adet anakast ile çalışılan film, Sarıkamış Harekatı'nın yıldönümü 22 Aralık 2017 tarihinde vizyona girecek.