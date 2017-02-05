05.02.2017 10:10:22

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi

Türkiye'nin sayılı kayak merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Yarıyıl tatilcilerinin de gelmesiyle birlikte Sarıkamış'ta oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

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Türkiye'nin sayılı kayak merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Yarıyıl tatilcilerinin de gelmesiyle birlikte Sarıkamış'ta oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.Türkiye'nin en iyi kayak merkezlerinden biri olan ve sarıçam ağaçları arasında kristal karıyla kayakseverlere kaymanın keyfini yaşatan Cıbıltepe Kayak Merkezi, 4 telesiyejle toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan pistlerinde misafirlerini ağırlıyor. Son yağan kar ile birlikte kar kalınlığı 1,5 metreyi bulan kayak merkezi, İstanbul, Ankara, İzmir, Ağrı, Iğdır, Bursa ve yurt dışından gelen misafirlere ev sahipliği yapıyor.Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 2 bin 400 kişi kapasiteli bilgisayar donanımlı 4 telesiyej sistemi, kayakseverler için 8 slalom, 1 snowboard pisti bulunuyor. Türkiye'de sadece Sarıkamış'ta bulunan toz kristal kar, ilk yağdığı günkü tazeliğini koruyarak kayakseverlere güvenle kayma hissi veriyor. Sarıkamış'ta bulunan kayak pistleri sarıçam ormanlarıyla çevrili olduğundan dolayı pistlerde çığ tehlikesi bulunmuyor.