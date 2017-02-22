22.02.2017 13:04:50

Sarıgöl'ün büyük projesi başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıgöl'de yapımı gerçekleştirilecek olan Kapalı Otopark ve Pazaryeri projesinde ilk kazma vuruldu.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıgöl'de yapımı gerçekleştirilecek olan Kapalı Otopark ve Pazaryeri projesinde ilk kazma vuruldu.Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Sarıgöl'de yapımına başlayacağı Kapalı Otopark ve Pazaryeri projesinde ilk kazma vuruldu. Yaklaşık 3 bin 213 metrekarelik alanda tasarlanan Kapalı Otopark ve Pazaryeri projesi toplam 5 bin 523 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak ve 2 kattan oluşacak. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, çalışmaların başladığı alanda incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgiler aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini görmenin mutluluklarını yaşadıklarını belirten Selçuk, "Otopark ve pazaryeri sorununu büyük ölçüde çözüme kavuşturacak olan Kapalı Otopark ve Pazaryeri sayesinde vatandaşlarımız hem otopark sorununu yaşamayacak hem de rahat bir şekilde alışveriş yapma imkanına kavuşmuş olacaklar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ilçemizi yaşanılabilir bir kent yapmak adına çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Sarıgöl'deki otopark ve pazaryeri sorununu büyük ölçüde çözecek olan projenin çalışmalarına başlandığını belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün ilçedeki otopark ve pazaryeri sorununu çözmek adına başlattığı çalışmalar kapsamında ilk kazma vuruldu. Sarıgöl ilçemiz yakın zamanda güzel bir proje ile tanışacak" diye konuştu.