22.02.2017 16:16:27

Sarıgöl'e modern kent meydanı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl'e modern bir kent meydanı kazandırmak için çalışmalarına sürdürüyor.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl'e modern bir kent meydanı kazandırmak için çalışmalarına sürdürüyor.Manisa Büyükşehir Belediyesinin Sarıgöl'de yeni yaşam alanları oluşturmak ve ilçeye kent meydanı oluşturmak kazandırmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gençoğlu, "İl genelinde yeni yaşam alanları oluşturmak adına birçok proje üretiyoruz. Sarıgöl Kent Meydanı projesi de bunlardan bir tanesi. 10 bin 85 metrekare alanda gerçekleşecek projede yeşil alan 650 metrekare, engelli yürüyüş yolu 450 metrekare, normal yürüyüş yolu 425 metrekare, asfaltlanacak olan yolun alanı 2 kilometre ve bordür döşenecek alan da 960 metrekare olacak. 3 adet kuru havuzun ve 16 adet ahşap oturma bankının olacağı proje ile Sarıgöl'ün çehresini değiştirmek istiyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor" diye konuştu.Şehirlerin meydanlarıyla anıldığını ve meydan düzenlemelerinin esnafa ve bölgesine hareket kattığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, "Bundan hareketle tüm ilçelerimize güzel bir meydan kazandırmak için proje üretiyoruz. Sarıgöl ilçemizde de projesini yaptığımız kent meydanında çalışmalarımız hızla sürüyor. Vatandaşlarımızın aileleriyle ve çocuklarıyla vakit geçirebilecekleri, esnafımızın da işlerine katma değer sağlayacak bu meydanı hızla tamamlayıp, Sarıgölümüze kazandırmak istiyoruz. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.