09.02.2017 17:21:34

Sarıcaoğlu'ndan Kavaklı Şirinler'e destek

Samsunspor taraftar grubu olan Kavaklı Şirinler Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ile bir araya geldi.

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Samsunspor taraftar grubu olan Kavaklı Şirinler Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ile bir araya geldi.Samsunspor'a gönülden bağlı olan Kavaklı Şirinler Grubu Başkan Sarıcaoğlu'nu makamında ziyaret ederek kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler. Hafta sonu oynanacak olan Samsunspor maçı için Sivas'a otobüs isteyen gençlere otobüs sözünü veren Sarıcaoğlu, "Fırsat buldukça bundan sonra Samsunspor maçlarına birlikte gideceğiz. Gün Samsunsporumuza hep birlikte destek olma günüdür. Sizlerle aramızda asla bir resmiyet yok olmayacakta sizler benim evlatlarımsınız. Samsunspor maçlarında gideceğiz tribünden omuz omuza hep birlikte maçımızı izleyip Samsunsporumuza gerekli desteği vereceğiz" ifadelerinde bulundu.Kavak'ta futbol daha fazla gelişmeliSarıcaoğlu şunları söyledi: "Siz gençlerimizin sporla daha fazla ilgilenebilmesi için gerekli tüm yatırımları ilçemize getiriyoruz. Şuan ilçemize 2 adet halı saha kazandırdık. Birisi Bahçelievler Mahallemizde diğeri 19 Mayıs Mahallemizde bitti mi elbette hayır çalışmalarımız devam edecek. Siz değerli pırıl pırıl gençlerimizin elinden tutup sporda özellikle sizlerin ilgisi olan futbolda daha fazla gelişmek için gerekli girişimlerde bulunacağız. Aynı zamanda bende futbol sevdalısıyım fırsat buldukça sürekli maçları izlerim özellikle Samsunsporumuzun maçlarını kaçırmamaya gayret ederim. Ama bundan sonra siz gençlerimiz ile hep birlikte her programda birlikte olacağız. Samsunsporumuza hafta sonu oynayacağı maçta başarılar diliyorum."