22.02.2017 18:47:49

Sargın'dan yeni emniyet müdürüne hayırlı olsun ziyareti

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, yeni Emniyet Amiri Bedri Yaman'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, yeni Emniyet Amiri Bedri Yaman'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Başkan Osman Sargın, Başkan Yardımcısı Mehmet Hıştıroğlu, AK Parti İlçe Başkanı Tamer Mahmut Hersek ve Özel Kalem Müdürü Engin Semerci ile birlikte Siirt'in Eruh ilçesinden İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne tayin olan Bedri Yaman'ı ziyaret etti. Yeni görevinde başarılar dileyen Osman Sargın, "Yeni görev yeriniz hayırlı olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin huzuru, güveni ve refahı için çalışacağız. Her zaman polisimizin yanında olmaya, onların işlerini kolaylaştırarak ülkemizin huzurunu bozmak isteyen şer odaklarına asla fırsat vermeyeceğiz. İlçemizde bir çok başarılı işlere imza atacağınızdan şüphemiz yok" dediKahramanmaraş Afşin doğumlu olan Bedri Yaman, 25 yıldır emniyet teşkilatında görev yapıyor. Sırası ile Van, İzmir, Bursa ve Siirt'te görev yapan Yaman evli ve 3 çocuk babası.