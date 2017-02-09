09.02.2017 15:52:59

Saraybosna Büyükelçisi'nden Edirne Belediyesine teşekkür

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da geleneksel olarak düzenlenen 'Diplomatik Kış Pazarı' kermesine resmi sponsor olan Edirne Belediyesine teşekkür etti.

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Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da geleneksel olarak düzenlenen "Diplomatik Kış Pazarı" kermesine resmi sponsor olan Edirne Belediyesine teşekkür etti.Bosna Hersek'teki 40 büyükelçilik ve uluslararası kurumun katıldığı 'Diplomatik Kış Pazarı'na Edirne Belediyesi de katkı sağladı. Türkiye'nin Bosna Hersek'teki kültür varlığını göstermek amacıyla kermesin önemli olduğuna işaret eden Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, burada sergilenen ürünlerden elde edilen gelirlerin ihtiyaç sahibi çocuklara verildiği söyledi.Saraybosna Büyükelçiliği tarafından kurulan Türk Köşesine Edirne Belediyesi de dahil olmak üzere Türkiye'den 19 farklı belediye destek oldu.Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a katkılarından dolayı teşekkür belgesi gönderdi.Koç, gönderdiği teşekkür belgesinde "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği bünyesinde kurulan Türk Köşesine resmi sponsor olarak sağladığı değerli katkılarından dolayı Edirne Belediyesi"ne teşekkürlerimi sunarım" dedi.