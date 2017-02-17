17.02.2017 17:31:47

Saraybosna Belediye Başkanı Skaka'dan Vali Azizoğlu'na ziyaret

2017 Avrupa Kış Olimpik Oyunları (EYOF) için Erzurum'a gelen Saraybosna Belediye Başkanı Abdullah Skaka, Vali Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti.

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2017 Avrupa Kış Olimpik Oyunları (EYOF) için Erzurum'a gelen Saraybosna Belediye Başkanı Abdullah Skaka, Vali Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti.Türkiye'de ilk kez düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Kış Olimpik Festivali (EYOF) için Erzurum'a gelen Saraybosna Belediye Başkanı Abdullah Skaka, kalabalık bir heyetle birlikte Vali Azizoğlu'nu ziyaret etti. Burada konuşan Başkan Skaka, Erzurum'un ev sahipliğinde gerçekleşen festivalin muhteşem olduğunu söyledi. 2019'da Bosna Hersek'te düzenlenecek EYOF öncesi kendileri adına güzel bir tecrübe edindiklerini belirten Başkan Skaka,"Şu ana kadar izlediğim en iyi EYOF organizasyonuydu" dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Azizoğlu'da 2017 EYOF'un bugün itibariyle sona ereceğini ifade ederek, "Erzurum bundan önce de bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmış tecrübeli bir şehirdir. Gerek 2011'de Universiade Kış Oyunları ve gerekse 2012 Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası gibi birçok ulusal ve uluslararası oyunlara ev sahipliği yapan şehrimiz, 2026'da düzenlenecek Kış Olimpiyatlarına hazır olduğunu 2017 EYOF ile birlikte bir kez daha göstermiş oldu" diye konuştu.Vali Azizoğlu, ziyaretin sonunda misafirlerine Oltu Taşı tesbih ve çini işlemeli Erzurum logolu tabak hediye etti.