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Saray'da kavga büyüyor...'2009'dan beri bağımlı...'
22.07.2017 16:47:10

Saray'da kavga büyüyor...'2009'dan beri bağımlı...'

Suudi Arabistan eski Veliaht Prensi Muhammed bin Nayif’in uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Bir süredir Arap kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi olan Suudi Arabistan kraliyet ailesindeki taht kavgası bugün yeni bir boyut kazandı. Geçtiğimiz haziran ayında Muhammed Bin Selman'ın veliaht prens olmasıyla görevlerinden azledilen eski veliaht Prens Muhammed Bin Nayif ile alakalı dikkat çekici bir iddia gündeme getirildi.

“UYUŞTURUCU BAĞIMLISI”

Reuters Ajansı'na mülakat veren adı açıklanmayan bir kaynak, Muhammed bin Nayif'in 2009 yılından buyana uyuşturucu ve kokain bağımlısı olduğunu iddia etti. Kaynağın, Suudi kraliyet ailesine çok yağın bir kimse olduğu belirtildi.

Muhammed bin Nayif'in görevden alınmasının ardından çocuklarıyla birlikte saray içerisinde hapis hayatı yaşadığı iddia edilmiş ve o tarihten bu yana da hiçbir törende görüntülenmemişti.


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