03.03.2017 12:37:19

Saraçlarda 'kadınlar gecesi'

Edirne Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenecek konserde Türkiye'nin en ünlü kadınları, Edirneli kadınlar için sahne alacak. 'Güç bende artık' şarkısı ile gönüllere taht kuran Tuğba Yurt ile Türkiye'nin en önemli sanatçıları arasında yer alan Yeşim Salkım, Edirne halkına muhteşem bir gece yaşatacak.

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Edirne Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenecek konserde Türkiye'nin en ünlü kadınları, Edirneli kadınlar için sahne alacak. 'Güç bende artık' şarkısı ile gönüllere taht kuran Tuğba Yurt ile Türkiye'nin en önemli sanatçıları arasında yer alan Yeşim Salkım, Edirne halkına muhteşem bir gece yaşatacak.Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gün olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Edirne'de coşkuyla kutlanacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye'nin en ünlü isimleri Saraçlar Caddesi'nde Edirneliler için birbirinden güzel şarkılarını seslendirecek.8 Mart Çarşamba gecesi, Saraçlar Caddesi'nde saat 20.00'de başlayacak konserde 'Güç bende artık' şarkısı ile tanınan Tuğba Yurt ve Türkiye'nin ön önemli sanatçılarının arasında yer alan Yeşim Salkım sahne alacak.Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda çok önemli bir yere sahip olan Türk kadınının her daim destekçisi olduklarını ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Ülkemizde, evimizde, iş hayatında çok önemli bir yere sahip olan kadınlarımızla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü coşkuyla kutlayacağız. Her zaman en iyisini hak eden tüm kadınlarımızı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenleyeceğimiz konsere davet ediyorum. Kadınların siyasette, sosyal ve kültürel alanda, eğitimde, hukukta, aile ve çalışma hayatında, kısacası toplumsal yaşamın tüm alanlarında daha fazla yer alması gerektiğini hep birlikte haykıralım. 'Daha güzel bir dünya için' Saraçlar Caddesi'nde tüm dünyaya sesimizi duyuralım" dedi.