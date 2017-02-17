17.02.2017 14:50:35

Saraçlar Caddesi'nde temizlik

Edirne'nin en gözde mekanlarından biri olan Saraçlar Caddesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi.

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Edirne'nin en gözde mekanlarından biri olan Saraçlar Caddesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi.Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Saraçlar Caddesi'nde rutin olarak gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına devam etti. Saraçlar Caddesi ufak boy süpürme makinesiyle temizlenerek, yıkanırken caddede bulunan oturma bankları da kuş pisliklerinden ekiplerin çalışmasıyla temizlendi. Ekipler, temizlik çalışmalarını rutin aralıklarla sürdürdüklerini söyledi.Özellikle kuş pisliklerinden dolayı insanların oturma banklarını kullanamadıklarını ifade eden yetkililer, "Bu konuda çok fazla şikayet alıyoruz. Oturma banklarını sürekli temizlememize rağmen, birkaç saat sonra eski haline geri dönüyor. Esnaf ve vatandaşlarımızın talebi üzerine temizlik çalışmalarımızı sık sık tekrarlıyoruz" dedi.