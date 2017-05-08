09.05.2017 14:45:01

SAP Perakende Forum

SAP Türkiye Genel Müdürü Candan:- 'Şu anda e-ticaret Türkiye'de yüzde 2 civarında. Bu rakam 10'ar kat büyüyecek potansiyele sahip'- CarrefourSA Bilgi Sistemleri Direktörü Kaplancık:- 'Hedefimiz 5 yıl içinde ciromuzun yüzde 5'ini e-ticaret üzerinden yapmak'

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, Türkiye'de halihazırda e-ticaretin yüzde 2 civarında olduğunu belirterek, "Bu rakam 10'ar kat büyüyecek potansiyele sahip." dedi.

SAP Türkiye tarafından düzenlenen "SAP Perakende Forum" etkinliğinde konuşan Candan, dünyada yeni teknolojilerin etkilediği endüstrilerin başında perakendenin geldiğini söyledi.

Perakende sektöründe e-ticaret ile tek noktadan satış ve pazarlama faaliyetlerinin her geçen gün arttığını dile getiren Candan, özellikle gelişmiş ülkelerde e-ticaretin ciddi anlamda geliştiğini, ABD'de satışların yüzde 20'sinin internet üzerinden yapıldığını anlattı.

Yeni teknolojilerin hem üreticilerin hem perakendecinin konuya yaklaşımını değiştireceğini dile getiren Candan, AVM'lerin ileride sosyal yaşam alanlarına dönüşeceğini ve sadece alışveriş için kullanılmayacağını aktardı.

Candan, "AVM'lerde, 'Klasik manada ben ürünü raftan alayım evime döneyim şeklinde değil sosyal olarak orada birşeyleri paylaşayım, orada sipariş vereyim ve sonrasında evime teslim edilsin' anlayışı hakim olacak." dedi.

SAP Perakende Forumda gün boyunca alışverişlerde yeni trendler, e-ticaret, bilgi teknolojileri gibi konuların ele alındığını kaydeden Candan, modern satış tekniklerinin de konuşulduğunu bildirdi.

Candan, "Şu anda e-ticaret Türkiye'de yüzde 2 civarında. Bu rakam 10'ar kat büyüyecek potansiyele sahip Türkiye'de. Bunu sadece büyüme olarak düşünmemeliyiz. Bu, tüketicinin beklentisinin karşılanması. İleride şu anda kullanılan metodların çok daha ötesinde yaklaşımlar hayata geçecek. Yeni ve modern olanı, verimliliği artıranı devreye almak çok önemli olacak." diye konuştu.





- "Hedefimiz; ciromuzun yüzde 5'ini internetten yapmak"





Forum kapsamında düzenlenen "Perakende Sektöründe Transformasyon Rüzgarı" başlıklı panelde CarrefourSA Bilgi Sistemleri Direktörü Önder Kaplancık, 4 yıl önce göreve geldikleri andan beri yol haritalarında mobil teknolojilerin olduğunu belirterek, projeleri uzun vadeli düşündüklerini söyledi.

Şirketin transformasyon ve dijitalleşme çalışmalarını anlatan Kaplancık, son 4 yıl içinde kurdukları altyapının meyvelerini bu yıl içinde almaya başlayacaklarını aktardı.

Kaplancık, dijitalleşme anlamında sağlam bir temel kurduklarını kaydederek, "Hedefimiz 5 yıl içinde ciromuzun yüzde 5'ini e-ticaret üzerinden yapmak." dedi.

Boyner Büyük Mağazacılık Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Şevket Çelikkanat da şirketin e-ticaret ve dijitalleşme alanında yaptığı faaliyetlerden bahsetti.