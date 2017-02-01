01.02.2017 13:39:20

'Şanslı'nın imdadına UMKE yetişti

Kilis'te ayağına şarapnel parçası gelen sokak köpeğinin imdadına, bölgede görev yapan UMKE ekibi yetişti. 'Şanslı' ismi verilen köpek, doktor ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sağlığına kavuşmayı bekliyor.

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Kilis'te ayağına şarapnel parçası gelen sokak köpeğinin imdadına, bölgede görev yapan UMKE ekibi yetişti. 'Şanslı' ismi verilen köpek, doktor ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sağlığına kavuşmayı bekliyor.Yaklaşık bir haftadır Kilis Çobanbeyli sınırında Türk Ordusu'na hizmet veren 10. Bölge Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük UMKE ekipleri savaş bölgesinde ayağına şarapnel parçası gelen sokak köpeğinin imdadına yetişti.Ayağından yaralanan sokak köpeğine ilk müdahalede bulunan ekipler antibiyotik tedavisi de uyguladılar. Doktor ve ATT ekiplerinin "Şanslı" adını verdiği köpeğin kısa süre sonra sağlığına kavuşması bekleniyor.Sargı bezi ile ayağına tampon yapılan Şanslı, sağlık ekiplerine kendini sevdirmeyi de ihmal etmedi.