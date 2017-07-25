25.07.2017 21:35:10

Sansarların büfedeki kavgası güvenlik kamerasında

Gümüşhane kent merkezindeki bir büfede dün akşam saatlerinde kavgaya tutuşan iki sansarın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.



İl merkezi Hasanbey mMahallesindeki bir büfeden içeriye vatandaşların gözünün önünde hızlıca giren iki sansar kapıya yakın bir noktada kavgaya tutuştu. Birbirlerine sarılıp yuvarlanan sansarlar etrafındaki vatandaşlara aldırış etmeden kavgalarını yaparken, bu anlar ise işletmeye ait güvenlik kameralarına yansıdı.



Büfede duran işletmecinin kapıya çıktığı anda içeri giren sansarlar kısa bir paniğe neden olurken, kaldırımda yürürken olayı gören ve şaşkınlıkla cep telefonuna kaydetmek isteyen vatandaşların hali de kameralara yansıdı.



