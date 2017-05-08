09.05.2017 14:23:16

Şanlıurfaspor'dan TFF'ye başvuru

TFF 1. Lİg'de küme düşmeme mücadelesi veren Şanlıurfaspor, düşme hattında bulunan ve şampiyonluk yarışı veren takımlarının hepsinin maçlarının aynı gün ve aynı saatte oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu.

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TFF 1. Lİg'de küme düşmeme mücadelesi veren Şanlıurfaspor, düşme hattında bulunan ve şampiyonluk yarışı veren takımlarının hepsinin maçlarının aynı gün ve aynı saatte oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu.Şanlıurfaspor Basın Sözcüsü Mehmet Büyükfırat, TFF 1. Lig'de son 2 haftada oynanacak olan maçlarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yönetim Kurulu adına yazılı bir açıklama yapan Büyükfırat, şampiyonluğu ve küme düşme hattını ilgilendiren tüm takımların maçlarının aynı günde ve aynı saatte oynanması gerektiğini belirterek, "Şanlıurfaspor olarak TFF'ye başvuruda bulunduk. Hem geçen hafta hem de bugün başvurumuzu tekrarladık. Birebir görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bizim gibi 11 takımın üzerinde takım başvuru yaptı. Maçların aynı günde oynanması tüm takımların selameti açısından önemli olacaktır. Federasyonumuzun bu konuya duyarlılık göstereceğine inanıyoruz. Maçların farklı günlerde oynanması bazı takımların motivasyonunda artma ve azalma gösterecektir. Örneğin Sivasspor ve Yeni Malatyaspor maçlarını Eskişehirspor'dan önce oynayacaktır. Eskişehirspor ise Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile maçını pazartesi günü oynayacak. Sivaspor ve Malatyaspor'un galibiyeti ile Eskişehirspor ilk 2 iddiasını kaybederek Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşısına daha farklı çıkma ihtimali yüksektir. Nitekim Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un alacağı skor da bizi yakından ilgilendirmektedir. Yine aynı şekilde bizim gibi üst sıralar ve alt sıralardaki çok sayıda takımın da maçları birbirini ilgilendirmektedir. TFF'nin bu durumu göz ardı etmemesini bekliyoruz" dedi.Şanlıurfaspor kampa girdiBüyükfırat, yaptığı açıklamanın ardından Boluspor mücadelesi sonrasında takımın Bolu'da kaldığını, Manisaspor maçı için Bolu'dan maçın oynanacağı şehre hareket edeceklerini sözlerine ekledi. Kendile açısından çok önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Büyükfırat, "Bizim için hayati önem taşıyan bir karşılaşmayı geride bıraktık. Aldığımız galibiyet bizi umutlandırdı. Şimdi bu maçı unutarak Manisaspor maçına odaklandık. İnşallah Manisa'dan da istediğimiz sonucu alarak tüm Urfa'yı sevindirmek istiyoruz" dedi.