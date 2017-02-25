25.02.2017 13:47:49

Şanlıurfalı bestekar son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfalı bestekar Abdullah Balak, son yolculuğuna uğurlandı.

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Şanlıurfalı bestekar Abdullah Balak, son yolculuğuna uğurlandı.Bir süredir tedavi gören Abdullah Balak, hastalığına yenik düştü. Balak, bugün öğle namazını müteakip Şanlıurfa Yeni Aile Mezarlığında sanat camiasından birçok ismin katılımıyla sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. Balak ailesinin taziyeleri Balak Camii'ndeki taziye evinde kabul edeceği öğrenildi.Şanlıurfa'nın müzik kültürüne eşsiz değerler katan, yaşamını Şanlıurfa müziğine adayan, "felek sen ne feleksen, fadile, eminem, cemilem, kardaş dala konaram, ceylan" gibi 28 besteyi müzik yaşamına sığdıran Abdullah Balak, İbrahim Tatlıses başta olmak üzere birçok ünlü sanatçıya beste verdi.