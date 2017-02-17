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17.02.2017 22:01:28
Şanlıurfa Valisi Tuna: '1 ölü, 15 yaralı'
Şanlıurfa Valisi Azim Tuna, Viranşehir'deki saldırının bombalı araçla gerçekleştirildiğini açıkladı
Şanlıurfa Valisi Azim Tuna, Viranşehir'deki saldırının bombalı araçla gerçekleştirildiğini açıkladı. Tuna, patlamada 3 yaşındaki 1 çocuğun hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını kaydetti.
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