02.03.2017 20:36:23

Şanlıurfa Valiliğinden deprem sonrası açıklama

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen ve merkez ile ilçelerde hissedilen deprem sonrası valilik açıklama yaptı.

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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen ve merkez ile ilçelerde hissedilen deprem sonrası valilik açıklama yaptı.Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Hilvan ilçesi ve Adıyaman ili Samsat ilçesinde depremler meydana gelmiştir. İlimiz genelinde hissedilen depremlerin yol açtığı hasar tespiti için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü çalışmalarına başlamıştır. Depremden hasar gören vatandaşlarımızın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne iletişime geçmeleri gerekmektedir" denildi.