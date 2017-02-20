SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Şanlıurfa turizmine 9.6 milyon Euro'luk dev kaynak
20.02.2017 13:44:02

Şanlıurfa turizmine 9.6 milyon Euro'luk dev kaynak

Avrupa Birliğinin (AB) desteğiyle Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından Şanlıurfa'da hayata geçirilen Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi çalışmalarının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Avrupa Birliğinin Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında desteklenen 9.6 milyon Euro'luk projenin temel amacının, Şanlıurfa'nın dünya turizminde hak ettiği yere getirilmesine katkıda bulunmak olduğu ifade edildi.

Avrupa Birliğinin (AB) desteğiyle Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından Şanlıurfa'da hayata geçirilen Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi çalışmalarının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Avrupa Birliğinin Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında desteklenen 9.6 milyon Euro'luk projenin temel amacının, Şanlıurfa'nın dünya turizminde hak ettiği yere getirilmesine katkıda bulunmak olduğu ifade edildi.

Proje kapsamında aralarında ticari taksicilerin de bulunduğu bir çok iş alanı çalışanlarına çeşitli eğitimler verileceği belirtildi. Proje kapsamında ayrıca yaklaşık 11 bin 600 yıllık tarihi olduğu tahmin edilen Göbeklitepe'de yeni bir çatı çalışması yapılacağı ifade edildi. Doğal yaşam alanında inceleme yapan uzman ekipler, bölgenin Arı Kuşlarının üreme ve yaşam alanı olduğunu belirledi. Arı Kuşlarının doğal yaşam alanlarının zarar görmemesi için yapılacak yeni çatının buna uygun şekilde inşa edileceği dile getirildi.

Temel amaç Şanlıurfa turizmini geliştirmek

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında gerçekleştirilen projelerin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesinden sorumlu olduğu açıklanırken projenin ana hedeflerinin ise Turizm Destinasyonu Yönetim Modeli ile etkin bir yönetişim yapısını gerçekleştirmek, Göbeklitepe alanının dünya miras listesine dahil edilmesi için UNESCO başvurusunu sonuçlandırmak, markalaşma, pazarlama ve tanıtım stratejilerini geliştirmek, turizmin rekabet edilebilirliğini iyileştirmek, nitelikli turizm iş gücünü geliştirmek, kültür ve miras turizme ilişkin bilinçlendirmeyi sağlamak olduğu ifade edildi.

Proje çerçevesinde başta Göbeklitepe üst örtüsü olmak üzere Haşimiye Meydanı, 58 Meydanı ve Reji Meydanı, Mahmutoğlu Meydanı ve Mahmutoğlu Batı Meydanında sokak sağlıklaştırma, aydınlatma çalışmaları gerçekleştirilecek. Sakıpın Köşkü, Yasinin Kahvesi ve 11 Nisan İlkokulunun yeniden işlevlendirilmesi, turizm rotası olarak belirlenen Güllüoğlu Sokak, Kazancı Bedih Sokak, Mumcular Sokak, Karakol Sokak ve Bedendibi Sokaklarında ve bu sokaklarda yer alan tarihi binalarda aydınlatma çalışmaları yapılacak. Nisan 2016 tarihinde başlanan inşaat çalışmalarının Haziran 2017 tarihine kadar tamamlanması planlanırken projenin diğer ayağını oluşturan ve Kasım 2016'da başlayan 2.3 milyon Euro'luk teknik yardım faaliyetlerinin ise Kasım 2018'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Tarihi mekanlarda bir dizi yenilik yapılacak

Proje kapsamında yapılan ve yapılacak çalışmalar ise inşaat faaliyetleri, Göbeklitepe'nin üst örtüsünün yapılması, Haşimiye Meydanı, 58 Meydanı ve Reji Meydanı, Mahmutoğlu Meydanı ve Mahmutoğlu Batı Meydanında meydan düzenlemesi, bilgilendirme tabelalarının yerleştirilmesi, aydınlatma, oturma üniteleri, gölgelendirme üniteleri, su üniteleri, çöp kutuları, sokak mobilyalarının yerleştirilmesi ve peyzaj çalışmalarının yapılması olarak sıralandı.

Güllüoğlu Sokak, Kazancı Bedih Sokak, Mumcular Sokak, Karakol Sokak ve Bedendibi Sokağı ise turizm rotası olarak belirlenen sokaklar oldukları dile getirildi.

Ayrıca söz konusu sokaklarda ve bu sokaklarda yer alan tarihi binalarda ışıklandırma çalışmalarının yapılması, Sakıpın Köşkü, Yasinin Kahvesi ve 11 Nisan İlkokulunun yeniden işlevlendirilmesi, teknik destek faaliyetleri, sürdürülebilir yönetişim modelinin oluşturulması, yönetişim modelinin oluşturulması, kamu ve özel ortaklığının geliştirilmesi, gelir getirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, belirlenen simgelerle bağlantılı hediyelik eşya tasarımı ve prototiplerin üretilmesi, akıllı telefon uygulamalarının geliştirilmesi, Urfa Pass ile bir, iki ve üç günlük müze giriş, ulaşım olanaklarından faydalanma ve indirim fırsatları, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, tur operatörlerine ilişkin çalıştay yapılması, talep analizinin yapılması, benchmarking çalışmasının yapılması, marka, tanıtım ve pazarlama stratejilerinin oluşturulması, visiturfa portalının oluşturulması ve işletilmesi, tanıtım materyallerinin ve medya iletişim planının hazırlanması, uluslararası arkeoloji konferansı düzenlenmesi, uluslararası sanat çalıştayının düzenlenmesi, uluslararası mutfak çalıştayının düzenlenmesi, turizm fuarlarına katılım sağlanması, kapasite geliştirme faaliyetleri, insan kaynakları eğitim programlarının düzenlenmesi, turizm kalite sistemi geliştirme programlarının düzenlenmesi konularında da çeşitli çalışmaların yapılacağı açıklandı.

Proje hakkında bilgi veren İnşaat Takım Lideri Yaman İrepoğlu, "Bugünkü toplantımızın amacı AB destekli Şanlıurfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi kapsamında iki bileşenli bir proje yürütülüyor. Bir tanesi inşaat bileşeni, diğeri ise teknik yardım bileşeni. Bizim yönettiğimiz proje Şanlıurfa'da da kent içi koruma alanlarındaki turizm rotalarındaki eserlerin revizyonu, restorasyonu. Diğer bileşenimiz Göbeklitepe ören yerindeki kazı alanlarının üzerini koruma çatılarıyla örtünme projesi. Bu projemize 2016 Nisan ayında başladık. Mayıs ayı sonunda, haziran ayı başında sanırım bu çatı örtüsünü bitireceğiz. Kent içi koruma alanlarının içerisindeki uygulama alanlarında yüzde 90 üzerinde bitirmiş durumdayız. Projenin Güneydoğu, Göbeklitepe ve Şanlıurfa turizmine büyük hareketlilik getireceğine inanıyorum" dedi.

Yeni çatıda Arı Kuşlarının yaşam alanı dikkate alındı

Yeni bir çatı yapılacağını ve bunun ise Arı Kuşlarının yaşam alanlarına uygun olacağını dile getiren Yaman İrepoğlu, "Çatı projesi zaten kazıları yürüten Alman Arkeoloji Enstitüsünün Berlin'de yaptırdığı bir proje. Uzun zamandır bu projede ve alanlarda çalıştıkları için doğaya oldukça saygılı ve bağlı, doğanın içerisinde kendini gösteren bir proje. Özellikle ikinci çatımız olan, kazının devam ettiği üst plato çatısında bu kuşların mevsimsel geçişleri ve barınmaları açısından önemli bir kriter olarak düşünülmüş. Projenin içerisinde notlarımız arasında var" şeklinde konuştu.

Taksi sürücülerine de eğitim verilecek

Projenin Teknik Destek Takım Lideri Mary Mckoen ise yürütülecek proje içerisinde aralarında ticari taksi sürücülerinin de olduğu bir çok iş alanında çeşitli eğitimlerin verileceğini ifade ederek, "Projemizin bir parçası da turizm sektöründe hizmet veren tarafları eğitmek olacak. Bunlar taksi sürücüleri, minibüs sürücüleri, oteller, restoranlar, hediyelik eşya satanlar, esnaf, bu alanda, turizmde hizmet veren insanları eğitmek ve turizmin kalitesini artırmak temel amaçlarımızdan biri. Eğitimlerimizin bir tanesi de hijyenle ilgili olacak. Turizmde hizmet veren restoranlar, oteller ve kafelerin hijyen konusunda belli bir standarda ulaşması için eğitimler verilecek ve hijyenle ilgili kuralları uygulamaları için de eğitimler düzenleniyor olacak. Otobüs ve taksi sürücüleri de yine eğitim vereceğimiz sektörlerden biri olacak. Örneğin otobüsle ya da uçakla Şanlıurfa'ya geldiğinizde artık bir turistsiniz ve hemen bir taksi tutup ulaşacağınız yere geliyorsunuz. Ankara'dan, İstanbul'dan, Almanya'dan ya da İtalya'dan olsun fark etmez, gelen turistlerin belirli ihtiyaçları var ve bu ihtiyaçlara belirli standartlarda karşılık verebilecek düzeye gelmeleri gerekiyor. Hem iletişim olsun, hem harita bilgisine sahip olmalı, Şanlıurfa'da nerelere gidilir, nerede konaklanır, bu tür bilgilere tutarlı bir şekilde sahip olabilmesi için taksi sürücülerine de eğitim vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Projenin tanıtım toplantısına İnşaat takım Lideri Yaman İrepoğlu, Proje Teknik Destek Takım Lideri Mary Mckoen, Karacadağ Kalkınma Ajansı Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi Başkanı ve Proje Koordinatörü Emine Arslan ve Projenin Markalaşma Tanıtım ve İletişim Uzmanı Alessandro Guzzo katıldı.
    YORUM YAZ
Musul'un batı yakasından 450 sivil güvenli bölgelere kaçtı
Musul'un batı yakasından 450 sivil güvenli bölgelere kaçtı
Irak'ta IŞİD'in elinde bulunan Musul kent merkezinin batı yakasından 450 sivilin evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığındığı belirtildi.
20.02.2017 14:18:45
Dolar ayın en düşüğünü gördü
Dolar ayın en düşüğünü gördü
Haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlayan dolar/TL, 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 3,6132'yi gördü.
20.02.2017 14:12:23
Halkalı-Sirkeci tren hattı için tarih belli oldu
Halkalı-Sirkeci tren hattı için tarih belli oldu
İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hattının entegrasyonu için kapatılan Halkalı-Sirkeci arası banliyö tren hattındaki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi.
20.02.2017 13:56:27
Iğdır'da otobüs kazası! Ölü sayısı 8
Iğdır'da otobüs kazası! Ölü sayısı 8
İstanbul'dan Nahcivan'a gitmekte olan Iğdırlı Turizme ait 34 DY 9420 plakalı otobüsle, Nahcivan'dan Iğdır'a gelmek için yola çıkan Metro Turizme ait Hüseyin Otan'ın kullandığı 34 YK 9300 plakalı otobüs, sisin etkili olduğu bölgede çarpışması sonucu meydana gelen kazada kafa kafaya çarpışan otobüslerin ayrılmasıyla ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.
20.02.2017 13:54:11
Astsubaylara 'Bylock' gözaltısı
Astsubaylara 'Bylock' gözaltısı
Kırşehir merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 astsubay gözaltına alındı.
20.02.2017 13:43:23
Yeni nesil süper bilgisayar geliyor
Yeni nesil süper bilgisayar geliyor
Çin, dünya süper bilgisayar rekorunu elinde bulunduran Sunway TaihuLight’tan daha hızlı bir bilgisayarın üretimine başladığını açıkladı.
20.02.2017 13:35:41
Bingöl’de 1,5 ton amonyum nitrat ele geçirildi
Bingöl’de 1,5 ton amonyum nitrat ele geçirildi
Bingöl’de PKK’ya yönelik operasyonda, Zagros silahı, silaha ait bin mermi ve 1,5 ton amonyum nitrat ele geçirildi.
20.02.2017 13:34:31
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan Arap basınına hilafet açıklaması
Erdoğan'dan Arap basınına hilafet açıklaması
Alperen Ocakları referandum kararını açıkladı
Alperen Ocakları referandum kararını açıkladı
ABD'li kuruluşa göre 'Hayır' çıkacak
ABD'li kuruluşa göre 'Hayır' çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sırrı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sırrı açıkladı
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Soylu: Siyasi hayatımda böyle bir şeye ilk kez şahit oluyorum
Soylu: Siyasi hayatımda böyle bir şeye ilk kez şahit oluyorum
Öldürülen PKK'lı 150 şehidin katili çıktı
Öldürülen PKK'lı 150 şehidin katili çıktı
Başbakan Yıldırım ve Barzani bir araya geldi
Başbakan Yıldırım ve Barzani bir araya geldi
Irak'ın petrol rezervleri 10 milyar varil arttı
Irak'ın petrol rezervleri 10 milyar varil arttı
Perinçek: FETÖ gladyo örgütlenmesi
Perinçek: FETÖ gladyo örgütlenmesi
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Perinçek: FETÖ gladyo örgütlenmesi
Perinçek: FETÖ gladyo örgütlenmesi
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Rakka halkını YPG ve IŞİD arasında tercihe zorlamayın...
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Rakka halkını YPG ve IŞİD arasında tercihe zorlamayın...
Büyükanne maaşı için son gün
Büyükanne maaşı için son gün
Erdoğan'dan Arap basınına hilafet açıklaması
Erdoğan'dan Arap basınına hilafet açıklaması
Sultanahmet'te taksiciler 'terör' estiriyor
Sultanahmet'te taksiciler 'terör' estiriyor
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
ABD'li kuruluşa göre 'Hayır' çıkacak
ABD'li kuruluşa göre 'Hayır' çıkacak
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Kardak kayalıkları önlerinde hareketli anlar
Kardak kayalıkları önlerinde hareketli anlar

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları