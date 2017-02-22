22.02.2017 14:47:42

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Turan'dan taziye ziyareti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bombalı teör saldırısında şehit olan Bekçi İbrahim Kete'nin taziyesi yoğun ilgiden dolayı devam etmektedir. Bölgede 3 gün ile sınırlı tutulan taziye ziyaretleri halkın yoğun ilgi göstermesinden dolayı bir hafta daha süreceği tahmin edilmektedir.

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bombalı teör saldırısında şehit olan Bekçi İbrahim Kete'nin taziyesi yoğun ilgiden dolayı devam etmektedir. Bölgede 3 gün ile sınırlı tutulan taziye ziyaretleri halkın yoğun ilgi göstermesinden dolayı bir hafta daha süreceği tahmin edilmektedir.Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, İl Öğretmen Evi Müdürü Mehmet Seval, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörü İsa Doğan Yüksel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş'in eşliğinde şehit İbrahim Kete'nin Karatepe köyünde yapılan taziyesine ziyarette bulundular. Fatihalar okundu Şehidin aile bireyleriyle sohbet edildi. Başsağlığı dileğinde bulunuldu. Taziye ziyareti yaklaşık bir saat sürdü.Vedalaşma esnasında köy muhtarı Aziz Tamur'un İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerine köylerinin Viranşehir İlçesinin ikinci büyük köyü, nüfusun yoğun olduğunu ve köy okulu binasının yetersiz kaldığını belirtmesi üzerine Karatepe İlk-Ortaokulu ziyaret edildi. Ziyaret esnasında okulun sınıfları gezildi öğrencilerle sohbet edildi. Okulun ihtiyaç ve talepleri not edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Turan köye yeni bir ek binanın yapılması için elinden gelen bütün gayreti göstereceğini söyledi.İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ve beraberindeki heyet taziye ziyaretinden sonra ilçe merkezinde elim olayın gerçekleştiği olay yerini ziyaret ederek bir daha terörü nefretle lanetlediler.