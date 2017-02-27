27.02.2017 18:52:14

Şanlıurfa'daki terör saldırısı

Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında zarar görenlere nakdi yardım yapılacak

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçede düzenlenen terör saldırısında zarar gören görenlere nakdi yardım yapılacağını bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada Kaymakam Ömer Çimşit, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısında yaptığı konuşmada, yaşanan hain saldırı sonrası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının patlamada zarar gören vatandaşlar için 270 bin lira ödenek gönderdiğini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın her zamanki gibi yine masum insanları hedef aldığını belirten Çimşit, şunları kaydetti:

"Hain terör örgütü PKK tarafından ilçemizde yapılan bombalı araç saldırısı ile hakim ve savcılarımız ile masum halkımız hedef alınmıştır. Olayın ardından emniyet birimlerimiz failleri yakalamak ve adalet önüne çıkarmak için canla başla çalışma yürütmektedir. Patlamadan zarar gören vatandaşlarımızın zarar ve ziyanlarını karşılamak amacıyla komisyonumuz çalışma yürütmektedir. Şehit ve terör mağdurları için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının tahsis ettiği 270 bin liralık nakit vatandaşlarımıza ulaşacaktır. Hain saldırıda şehit olan iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ayrıca yaralanan vatandaşlarımıza da tekrar acil şifalar diliyorum."

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat'ta Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 2 kişi şehit olmuş, 48 kişi yaralanmıştı.





















