27.02.2017 00:27:33

Şanlıurfa'daki silahlı kavga

Kavgada ölen anne ve oğlu için cenaze töreni düzenlendi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden anne ve oğlu toprağa verildi.

Mezra Mahallesi'nde çıkan kavgada olay yerinde ölen 54 yaşındaki Hatice ile oğlu 23 yaşındaki İbrahim Akbaş için otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında tören düzenlendi.

Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde kılınan cenaze namazı sonrası anne ve oğlu yan yana defnedildi.

Kavgada hayatını kaybeden Halil Begit için de yarın aynı mahallede tören düzenlenleneceği öğrenildi.

Dün, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada İbrahim ve annesi Hatice Akbaş ile Halil Begit olay yerinde hayatını kaybetmiş, Muhittin ve İbrahim Begit ile Ahmet ve Yakup Akbaş yaralanmıştı.