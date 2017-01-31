31.01.2017 16:41:34

Şanlıurfa'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 300 kırsal mahalle yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 300 kırsal mahalle yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Karacadağ, Dağbaşı ve Modan bölgesinde 300 mahalle yolunun kapandığını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Siverek Koordinatörü Erkan Aslanparçası, yol açma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.Öte yandan, Diyarbakır-Siverek karayolunda çok sayıda aracın mahsur kaldığı öğrenilirken, Siverek-Çermik yolu da yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı.İlçe merkezinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle toprak çatılı evlerde hummalı çalışmalar başladı. Ev sahipleri yoğun karın biriktiği çatıları çökme tehlikesi nedeniyle temizlemeye başladı.Siverek Belediyesi ekiplerince kaldırım temizleme çalışması yapılırken, tuzlama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.Yoğun kar nedeniyle kırsal mahalledeki evine dönemeyen Hamza Çobanoğlu, "Küçük Çavuşlu Mahallesi'nden sabah oğlumun rahatsızlığı için sağlık ocağına geldim, pansuman için getirdik ama yol kapandı. Şu an yolumuz kapalı köye dönemiyoruz. Şimdi mahsur kaldık, köye dönemiyoruz. Köyümüz 22 kilometre uzaklıkta" dedi.Biriken kar nedeniyle toprak çatılı evlerin çökme tehlikesinin bulunduğunu söyleyen Mithat İlhan, "2â€"3 yıldan beridir Siverek'e ilk defa böyle güzel kar yağdı. Oturduğumuz ev toprak damlı olmasından dolayı karı kaldıramıyor ve bir süre sonra çökme, sızma yapmaya başlıyor. Damların üzerindeki karları atmadığımız zaman, karlar su olup alta sızıntı yapıyor. Kar yükünden dolayı evlerimizin zarar görmemesi için de damları temizliyoruz. Çatıları beden gücüyle, elimize aldığımız küreklerle temizledikten sonra toprağın eski sertliğine kavuşması için damı tuzlayıp loğluyoruz" diye konuştu.