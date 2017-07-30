30.07.2017 09:35:45

Şanlıurfa'da yaralılardan 2'si hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da trafik kazasında yaralanan 6 kişiden 2'si tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun Kızlar kırsal Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Rukiye A.nın kullandığı 02 HU 500 plakalı otomobil, önünde seyreden hafriyat yüklü 63 B 9483 plakalı kamyona çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Rukiye A.(41), Berfin A.(16), Seren E.(13), Ayfer K.(49), Ümmü Gülsüm Esmer (45) ve İlayda Nur Kızılkaya (12), olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 45 yaşındaki Ümmü Gülsüm Esmer ve 12 yaşındaki İlayda Nur Kızılkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Cesetler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.