01.02.2017 16:35:20

Şanlıurfa'da vatandaşlar kar temizliğine başladı

Şanlıurfa'da iki gün etkili olan kar yağışının etkisi kaybetmesinin ardından vatandaşlar temizlik çalışmalarına başladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Şanlıurfa'da iki gün etkili olan kar yağışının etkisi kaybetmesinin ardından vatandaşlar temizlik çalışmalarına başladı.Siverek ilçesinde kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından vatandaşlar araçların ve toprak çatılı evlerin üzerinde biriken karları temizlemeye başladı. Sokak aralarında ve caddelerde çok sayıda vatandaş karın keyfini kayarak ve kartopu oynayarak çıkardı. Bazı vatandaşlar ise don riskine karşı avlularda biriken karları dışarı taşıdı.