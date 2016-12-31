31.12.2016 18:09:05

Şanlıurfa'da uyuşturucuya geçit yok

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu baskınında 5 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu baskınında 5 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde Narkotik ekipleri, uyuşturucu satıcısı A.K.'nın kaldığı adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskıda 5 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayda, uyuşturucu satıcısı A.K., gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.