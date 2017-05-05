05.05.2017 20:20:09

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 14 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 14 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 6 kilogram kubar esrar ve 131 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla cezaevine gönderildi.