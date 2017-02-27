27.02.2017 19:53:16
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
Birecik ilçesinde bir otomobilin yakıt deposunda 2 kilo 450 gram toz esrar ele geçirildiBirecik ilçesinde bir aracın yakıt deposunda 2 kilo 450 gram toz esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayran Mahallesi'nde Y.Ç'nin kullandığı 27 LV 152 plakalı otomobili durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada yakıt deposuna gizlenmiş 2 kilo 450 gram toz esrar ele geçirildi.
Ekipler, olayla gözaltına aldığı sürücüsü Y.Ç'nin verdiği bilgiler doğrultusunda Tillek Mahallesi'nde bir bağ evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda kuru sıkıdan çevrilmiş bir ruhsatsız bir tabanca ele geçirin ekipler, evde bulunan F.A'yı gözaltına aldı.
İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Uyuşturucu Ticareti Yaptıkları" iddiasıyla tutuklandı.