20.02.2017 14:09:44

Şanlıurfa'da trafik kazası: 7 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. Hilvan istikametinden Şanlıurfa istikametine gelmekte olan Ahmet A. yönetimindeki 12 AH 926 plakalı otomobil, arkadan gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 AJ 431 plakalı otomobilin çarpması sonucu yoldan çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra refüje de çarparak yola savruldu. Kazada sürücü Ahmet A. idaresindeki otomobilde bulunan 4'ü çocuk 6 kişi ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralanan 7 kişi çağrılan ambulanslarla il merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.