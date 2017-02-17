Şanlıurfa'da şiddetli patlama

17.02.2017 21:29:34

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Savcılar Sitesine bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesinde 20.45 sularında büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Patlamanın meydana geldiği alana takviye ekipler sevk edildi.

112 Acil ekipleri, patlamanın etkisiyle yaralananları ambulanslarla hastanelere sevk etti.

"3 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı"

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldıkları ilk bilgilere göre akşam saatlerinde 18-20 yaşlarında bir kişinin Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesine bomba yüklü bir aracı park ettiğini belirtti.

"Patlayıcı yüklü bir araç daha sonra uzaktan kumandayla patlatılarak lojmanlara yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Lojmanlar büyük ölçüde hasar görmüştür." diyen Tuna, "Olayda zabıt katibinin 3 yaşında erkek çocuğu hayatını kaybetmiştir. 15 civarında ağır olmayan yaralı mevcut olup, tedavileri hastanede devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör saldırısıyla ilgili Vali Tuna'dan bilgi aldı. Erdoğan, bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 3 yaşındaki erkek çocuğa Allah'tan rahmet, 15 yaralıya acil şifa dileğinde bulundu.